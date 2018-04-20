Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
21 Nisan 2018 Cumartesi5 Şaban 1439
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Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
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