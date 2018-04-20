21 Nisan 2018 Cumartesi5 Şaban 1439
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Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

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Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 

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