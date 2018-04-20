21 Nisan 2018 Cumartesi5 Şaban 1439
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İran’ın teklifi ülkedeki Türkleri kızdırdı! Büyük tepki var

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İran, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulundu. İranlı Türkler, hükümetin okullarda Türkçe yerine Rusça öğretme teklifine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi
İran’ın teklifi ülkedeki Türkleri kızdırdı! Büyük tepki var
İran’ın teklifi ülkedeki Türkleri kızdırdı! Büyük tepki var İran’ın teklifi ülkedeki Türkleri kızdırdı! Büyük tepki var İran’ın teklifi ülkedeki Türkleri kızdırdı! Büyük tepki var

İran, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Bethai, Duma Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Vyacheslav Nikonov'la bir araya geldi.


RUSÇA TEKLİFİ

Görüşmede, Nikonov'a Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda ikinci dil olarak öğretilmesi teklifinde bulunan Bethai, bu teklifi Rusya Eğitim Bakanı ile de paylaştığını söyledi.

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Bethai, "İran hükümeti, ikinci dil olarak İngilizce'nin tekelini kırmayı ve diğer dilleri özellikle de Rusça'yı ülkede yaygınlaştırmayı hedefliyor."dedi.

Duma Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Nikonov'un da ülkesinin teklife olumlu baktığını belirterek, bazı Rus eğitim merkezlerinde ikinci bir dil olarak öğretilen Çin diliyle birlikte Farsça öğretiminin de planlandığını ifade etti.

ÜLKEDEKİ TÜRKLER TEPKİ GÖSTERDİ

İran'ın, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulunması, uzun yıllardır Türkçe'nin ikinci dil olarak öğretilmesini talep eden İranlı Türklerin tepkisine neden oldu.

İran'ın 80 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan İranlı Türkler, hükümetin Türkçe yerine okullarda Rusça öğretme teklifine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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