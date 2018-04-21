21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Fransa'dan Türkiye'ye karşı yeni hamle!

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Balkanlar ve Ortadoğu'da Türkiye karşıtı politikasına hız veren Emmanuel Macron liderliğindeki Fransa'dan yeni bir adım daha geldi.
Fransa'dan Türkiye'ye karşı yeni hamle!
Fransa'dan Türkiye'ye karşı yeni hamle! Fransa'dan Türkiye'ye karşı yeni hamle! Fransa'dan Türkiye'ye karşı yeni hamle!

Ege'de istikrarı hedef alan Yunanistan yönetimine Fransa'nın finansal kiralama yöntemiyle iki fırkateyn sağlayacağı belirtildi. Yunan Savunma Bakanı Vekili Fotis Kouvelis, katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin haberleri teyit ederek, "Fransa'nın finansal kiralama yoluyla bize iki fırkateyn sağlayacağı doğru, sonraki adım iki fırkateyn daha almak olacak" ifadelerini kullandı. Kouvelis, kiralanacak FREMM sınıfı fırkateynlerin yaz ayları içerisinde Yunan donanmasına katılacağını belirtti.

Macron yönetimindeki Fransa Yunanistan’a vereceği firkateynler ile Türkiye’ye yönelik hasım politikalarına bir yenisini daha eklemiş olacak. Bilindiği üzere Yunanistan son dönemde, başta Kardak olmak üzere, Ege’deki adacık ve kayalıklara yönelik saldırgan politikalar izlemekte. Türk donanması ise 7/24 görev yaparak Yunanistan’ın Ege’deki hukuk dışı girişimlerine önlem almakta.

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