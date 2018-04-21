21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Seçimde kirli plan! Sabote edecekler

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Seçimde kirli plan! Sabote edecekler
Suriye İstihbaratı (Muhaberat) bünyesinde 25 yıl görev yapan Ebu İbrahim, seçim sürecinde rejim ve bağlantılı terör gruplarının seçimi sabote etmeye çalışacakları uyarısında bulundu.
Seçimde kirli plan! Sabote edecekler Seçimde kirli plan! Sabote edecekler Seçimde kirli plan! Sabote edecekler

25 yıl boyunca Suriye İstihbaratın El Muhaberat'ta görev yapan ve 2012'de katliamların artmasıyla görevinden ayrılan Ebu İbrahim, Türkiye'de başlayan seçim sürecinin el Muhaberat tarafından sabote edileceği uyarısında bulundu. "Son 5 yılda Türkiye’de gerçekleşen tüm terör eylemlerinde El Muhaberat parmağı var" diyen Ebu İbrahim, önümüzde ki 2 ay içerisinde El Muhaberat’ın PKK, DHKP-C, DEAŞ, Liva İskenderun gibi terör örgütlerini kullanarak yeni sabotaj girişimlerinde bulunmayı deneyeceğini söyledi.

İNTİKAM ALMAK İSTİYORLAR

Afrin'deki El Muhaberat ofisinin hiç kapanmadığını ve TSK ile ÖSO'nun kente girmesinden bir hafta önceye kadar personelin faaliyetelerine devam ettiğini söyleyen Ebu İbrahim, "Cephe hattında da rejim subayları ve Şebbihalar aktif olarak savaştı. Sonrasında Duma kimyasal saldırısı gerçekleşti ve Türkiye rejim aleyhine ciddi faaliyet yürüttü. Şimdi seçim sürecini intikam amaçlı kullanmak istiyorlar. Bu konuda Suriye İstihbaratı ve Batılı servislerin Ankara, İstanbul başta olmak üzere bir çok saldırıda işbirliği yaptığını söyleyebilirim. Aynı işbirliği bundan sonrada devam edebilir" diye konuştu.

FETÖ’DEN DESTEK GÖRDÜLER

Türkiye'de son 5 yılda gerçekleşen terör saldırılarında kullanılan malzeme ve militanların tamamına yakınının Suriye’den girdiğini anlatan Ebu İbrahim, şöyle devam etti: "El Muhaberat bu konuda tüm sınır hattını rahat kullandı. O dönem sınırda görevli sivil ve askeri FETÖ'cülerden bu konuda büyük destek gördüler. Şam merkez ofiste FETÖ'cü isimlerle özel ilişkisi olan üst düzey isimler tüm süreci yönetiyordu. Alt birimler hiçbir temas kurmazdı. Ancak DEAŞ, PKK-PYD, DHKP-C, Acilciler ve El Muhaberat ajanlarının sınır geçişlerinde her türden destek alınıyordu."

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