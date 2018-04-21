21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Ortaklığı kurdular! Hedefleri Türkiye ve İran

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin yanı sıra Mısır ve Ürdün'den temsilciler ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (Centcom) Orgeneral Joseph Votel'in katılımıyla Arap-ABD askeri toplantısı yapıldı.
Ortaklığı kurdular! Hedefleri Türkiye ve İran
Ortaklığı kurdular! Hedefleri Türkiye ve İran Ortaklığı kurdular! Hedefleri Türkiye ve İran Ortaklığı kurdular! Hedefleri Türkiye ve İran

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad bin Hamid er-Ruveyli ile Votel'in ortaklaşa başkanlık ettiği toplantıda, ABD'nin 2018 yılı savunma stratejisi, güvenlik, bölgesel konular ile terörle mücadelenin ele alındığı belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

İki gün süren toplantıya Katar'ı temsilen Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim katıldı. Toplantının, Suriye'de Fırat'ın doğusuna konuşlandırılacak Arap Gücü haberlerinin medyaya yansımasından hemen sonra yapılması dikkat çekti.

HEDEFLERİ TÜRKİYE VE İRAN İDDİASI

ABD medyasında çıkan haberlerde kurulacak "Arap Gücü"nün Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır tarafından desteklenmesinin istediğini belirtiliyordu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr de ülkesinin kurulacak güce destek vereceğini açıklamıştı. Söz konusu gücün, ABD ve İsrail şemsiyesi altında, başta İran olmak üzere, Türkiye'ye karşı kullanılacağı yorumları yapılıyor.

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