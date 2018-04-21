Hangi parti ne kadar hazine yardımı alacak?

Erken seçim kararının dün Meclis’ten geçmesinin ardından Hazine bütçesinden siyasi partilere 547.4 milyon lira daha kaynak verilecek.

Milletin parasıyla millete propaganda yapılacak. 4 siyasi partiye yıllık olarak ayrılan yardım Ocak ayında toplam 273 milyon 700 bin olarak verilmişti. Bu meblağın dağılımı şu şekilde olmuştu: AK Parti’ye 139 milyon lira, CHP’ye 71 milyon lira, MHP’ye 33 milyon 400 bin lira, HDP’ye ise 30 milyon lira olarak paylaştırılmıştı.

Seçim öncesi dev kaynak aktarımı!

Erken seçim kararının dün Meclis’ten geçmesinin ardından Hazine bütçesinden siyasi partilere 547.4 milyon lira daha kaynak verilecek. AK Parti 278 milyon lira, CHP 142.2 milyon lira, MHP’ye 66.8 milyon lira ve HDP 60.4 milyon liralık seçim desteklerini kasalarına koyacaklar. Bu miktarın da dağıtılmasının ardından 2018 yılı bütçeden siyasi partilere verilecek olan toplam destek tutarı 821 milyon 100 bin lirayı bulmuş olacak.

Milli Gazete