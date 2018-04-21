Mahkeme Köln'deki 'Soykırım Anıtı' kararını verdi

Köln İdare Mahkemesi, Ren Nehri kenarına dikilen "soykırım anıtının" kaldırılmasını önlemek için yürütmeyi durdurma istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.
Mahkeme, anıtın kaldırılması kararına gerekçe olarak kamuya açık alanda anıt dikmek için gereken izinin alınmamış olmasını gösterdi. Mahkeme, başvurudaki "düşünce özgürlüğü" gerekçesini de kabul etmedi.
AYNI GÜN KALDIRILDI
Belediye yetkilileri kararın ardından aynı gün içinde anıtı kaldırtarak, belediyeye ait bir binaya nakletti.
Belediye yönetimi hafta başındaki açıklamasında, Köln'deki Ermeni toplumunun 1915 olaylarında hayatını kaybedenleri anmak üzere geçen yıl bir anıt dikmelerine izin verildiğine dikkat çekmişti. Açıklamada, 2017 yılında Brück semtindeki Lehmbacher mezarlığına anıt dikildiği hatırlatıldı.