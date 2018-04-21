İsrail katliamı devam ediyor

Büyük Dönüş protestolarının Şehitler ve Esirler Cuması olarak adlandırılan 4. Cumasında da gösteriler devam ederken İsrail kuvvetleri silahsız Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

Gazze'nin 5 noktasında düzenlenen Büyük Dönüş protestolarına katılan Filistinlilerin üstüne İsrail askerlerinin saldırısı devam ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada protesto gösterilerinde 4 kişinin İsrail kuvvetleri tarafından şehit edildiği, en az 465 kişinin yaralandığı açıklandı.

30 Mart’tan itibaren gerçekleştirilen Büyük Dönüş gösterilerinde şehit edilen Filistinlilerin sayısı 39’a, yaralıların sayısı 4744’e ulaştı.

UÇURTMALARLA İSRAİL'E MESAJ GÖNDERİYORLAR

Filistinli gençler İsrail askerlerinin bulunduğu noktalara uçurtmalarla mesaj gönderiyor. Uçurtmalara iliştirilen mektuplarda "Siyonistler! Size Filistin'de yer yok... Geldiğiniz yere dönün... Komutanlarınıza itaat etmeyin... Onalr sizi ya ölüme ya da esarete gönderiyor... Kudüs Filstin'in başkentidir..." ifadelerinin yer alıyor.

BÜYÜK DÖNÜŞ GÖSTERİLERİ

Filistin halkı "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep ediyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini mayıs ayı ortasına kadar devam ettirmeyi planlıyor.