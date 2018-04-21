Esed onur nişanını Fransa'ya iade etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed kendisine 2001'de takdim edilen Fransız onur nişanını iade etti. Esed, "ABD’nin kölesi olan bir ülkenin onur nişanını tutmayacağını" belirterek nişanı Paris'e gönderdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa’nın geri almakla tehdit ettiği devlet nişanını, kendi isteğiyle iade etti. Esad, “ABD’nin kölesi olan bir ülkenin onur nişanını tutmayacağını” belirtti. Esad, 2001 yılında Fransa’nın o dönemki Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın kendisine takdim ettiği ve Fransa’nın bu hafta iade edilmesi için harekete geçtiği ülkenin en yüksek dereceli nişanını, kendi isteğiyle Paris’e geri gönderdi.

EN YÜKSEK SEVİYELİ NİŞAN

Fransa’nın en yüksek devlet nişanının beş seviyesi bulunuyor. Esad’a takdim edilen “Büyük Haç” şeklindeki en yüksek seviyedeki nişanın, Suriye’de Fransa’yı temsil eden Romanya Büyükelçiliği üzerinden Paris’e iade edildiği bildirildi.

‘ABD’NİN KÖLESİNİN NİŞANI, ONUR DEĞİL’

Şam’dan dün akşam yapılan açıklamada Esad’ın kararına gerekçe olarak “Fransa’nın 14 Nisan’da İngiltere ve ABD ile birlikte Suriye’ye hava saldırısı düzenlemesi” gösterildi. Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı’nın “ABD’nin kölesi olan bir ülkenin nişanını taşımayı onur olarak görmediği” ifade edildi.

Fransa’dan hafta başında yapılan açıklamada, Esad’a verilen onur nişanına yönelik disiplin işlemi başlatıldığı teyit edilmişti. Fransa’nın en yüksek düzeydeki devlet nişanı “Legion d’honneur” 1802 yılında Napolyon Bonapart tarafından verilmeye başlandı. Bugüne kadar yaklaşık 93 bin kişiye takdim edildi.