21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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G.Saray kritik virajda! Muhtemel 11'ler

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G.Saray kritik virajda! Muhtemel 11'ler
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
G.Saray kritik virajda! Muhtemel 11'ler G.Saray kritik virajda! Muhtemel 11'ler G.Saray kritik virajda! Muhtemel 11'ler

 

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de 30. haftaya Galatasaray 60 puanla maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor, Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla 14. sırada girdi.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

3 oyuncu ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY
 
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis, Efecan, Emre, Fernandes, Douglas.
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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