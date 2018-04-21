21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:36Güneş 06:10Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
    • 19°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,132 0.18
  • Dolar: 4,0581 0.43
  • Euro: 4,9812 -0.14

Abdullah Avcı: Artık bir ayımız kaldı!

»
Abdullah Avcı: Artık bir ayımız kaldı!
Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.
Abdullah Avcı: Artık bir ayımız kaldı! Abdullah Avcı: Artık bir ayımız kaldı! Abdullah Avcı: Artık bir ayımız kaldı!

 

Medipol Başakşehir teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları;

''CİDDİ BİR TAKIMLA OYNADIK''

Maç zordu, ligin ciddi takımlarından biriyle oynadık. Rahat oyun alanı verirsek bol pas atan bir takım, üçüncü bölgeden orta açan bir takım. Zor bir takım ile oynadık. Geniş alanda karşılıyorlardı, mesafeler uzaktı. Karşıdan şut attırmıyorlardı ama bugün öyle gol attık.

''ARTIK BİR AY KALDI, LİDERİZ''

Hiç pozisyon yokken verdiğimiz golden sonra 10-15 dakika oyuna giremedik. Arda'nın merkezden attığı gol ve asisti bizi oyuna dahil etti. Zaman zaman oyunu kaybettiğimiz anlar oldu ama kazanmak önemliydi. Bugün itibariyle tekrar lideriz. Artık 1 ayımız kaldı ligin bitmesine.

''KÜÇÜK AMA YÜREĞİ GENİŞ BİR AİLEYİZ''

Oynayan oyuncu önemlidir ama oynamayan oyuncu değerlidir. Biz bir aileyiz. Küçük bir aile olsak da yüreği geniş bir aileyiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sumudica maçın sonunda beni tebrik etti. Topa vurduğu için atıldı sanırım.

''AZ HATA YAPAN KAZANACAK''

İlk 4 takım yarışın içinde olacak diye 5-6 hafta önce de diyordum. Az hata yapan kazanacak ve her maç zor. Hiçbir maç kolay değil. Hedefli veya hedefsiz takımlarla oyna, önemli değil. Çünkü hedef takım artık biziz. Doğru oyun ve oyun gücü bizi bir yerlere taşıyor. Buna devam edeceğiz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte F.Bahçe'nin derbi savunması! 'Tahrik...'İşte F.Bahçe'nin derbi savunması! 'Tahrik...'Kadıköy'de oynanan olaylı derbinin yankıları sürerken, tatil edilen maçla ilgili olarak Fenerbahçe savunmasını hazırladı.
Aykut Kocaman: 'Beşiktaş'ın amacı buydu...'Aykut Kocaman: 'Beşiktaş'ın amacı buydu...'Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın derbide yaşananlar sonrası kurmaylarıyla yaptığı değerlendirme toplantısında söyledikleri ortaya çıktı.
O geceyi anlattı! 'Kocaman ve Volkan Demirel...'O geceyi anlattı! 'Kocaman ve Volkan Demirel...'Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, olaylı Fenerbahçe maçının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Güneş, taburcu olmasının ardından maçla ilgili düşüncelerini paylaştı.
Gattuso abarttı! 'Ronaldo ve Messi'yi isterim'Gattuso abarttı! 'Ronaldo ve Messi'yi isterim'Serie A takımlarından Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, transfer etmek istediği oyuncuları açıkladı. Genç hoca "İsim vermem gerekirse Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paul Pogba ve Mario Manzdukic'i isterim." dedi.
Altınordu play-off aşkına farka koştuAltınordu play-off aşkına farka koştuSpor Toto 1. Lig'de play-off hesapları yapan Altınordu, lige veda etmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup etti.
Futbolcular idmana çıktı mı? Başkan açıkladıFutbolcular idmana çıktı mı? Başkan açıkladıEvkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların Beşiktaş maçı öncesi alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadığı iddialarını yalanladı.
  • Galatasaray için kritik tarih belli oldu21 Nisan 2018 Cumartesi 11:29
  • Sumudica çıldırdı, tribüne gönderildi21 Nisan 2018 Cumartesi 11:28
  • Fenerbahçe'den dev adım! 2-0 oldu21 Nisan 2018 Cumartesi 11:28
  • Abdullah Avcı: Artık bir ayımız kaldı!21 Nisan 2018 Cumartesi 11:27
  • F.Bahçe'nin iddiasi: Tribünde 'troller' vardı21 Nisan 2018 Cumartesi 11:27
  • Beşiktaşlı yönetici olayları anlattı!21 Nisan 2018 Cumartesi 11:26
  • G.Saray kritik virajda! Muhtemel 11'ler21 Nisan 2018 Cumartesi 11:26
  • İşte olaylı derbinin hakem raporu21 Nisan 2018 Cumartesi 11:01
  • O geceyi anlattı! 'Kocaman ve Volkan Demirel...'21 Nisan 2018 Cumartesi 10:20
  • UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!20 Nisan 2018 Cuma 22:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri