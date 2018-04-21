Süper Lig 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Başakşehir rakibini 3-1 mağlup ederek 62 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Başakşehir - Kayserispor maçının son dakikalarında Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica hakeme itirazları sebebiyle tribüne gönderildi. Sumudica maçın son dakikalarında itirazlarını arttırınca kenara gelen topu sinirlenerek sahaya gönderdi ve maçın 90. dakikasında Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderildi.
Müsabakanın tamamında hakeme itiraz eden Rumen teknik adam, maçın hakemi Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderilirken, Sumudica'nın yokluğunda ise takımın başında yardımcı antrenör Hakan Ertürk kaldı.
21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Sumudica çıldırdı, tribüne gönderildi
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