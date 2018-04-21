Galatasaray için kritik tarih belli oldu

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21 Nisan 2018 Cumartesi
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SPOR
21.04.2018 11:29
UEFA, Galatasaray Kulübü'nün Finansal Fair-Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşecek
UEFA, Galatasaray Kulübü'nün Finansal Fair-Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşecek
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