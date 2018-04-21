21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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İngiliz hükümeti açık açık itiraf etti

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "İngiliz Hükümeti'nin PYD/YPG ile sınırlı bir teması var, PKK ile ise hiçbir teması yok." dedi.
İngiliz hükümeti açık açık itiraf etti
İngiliz hükümeti açık açık itiraf etti İngiliz hükümeti açık açık itiraf etti İngiliz hükümeti açık açık itiraf etti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, parlamentonun Dışişleri Komisyonunun Irak ve Suriye'deki Kürt hareketleriyle ilgili raporuna verdiği yanıtta, "İngiliz Hükümeti'nin PYD/YPG ile sınırlı bir teması var, PKK ile ise hiçbir teması yok." açıklamasında bulundu.

YPG'YE PKK'DAN UZAK DURMALARI YÖNÜNDE UYARI

Bakanlık, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Dışişleri Komisyonu tarafından yayımlanan "Kürtlerin hevesleri ve İngiltere'nin çıkarları" başlıklı rapora yazılı yanıt verdi. Metinde, "PYD/YPG ile etkileşimlerimizde PKK ile olabilecek her türlü bağlantıları ile ilgili kaygılarımızı dile getiriyoruz ve kendilerini PKK'dan ve terör etkinliklerinden uzaklaştırmaları çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verildi. PKK ile PYD/YPG'nin benzer ideolojik hedefleri olduğuna işaret eden İngiltere Dışişleri Bakanlığı, şu değerlendirmelerde bulundu: "PYD/YPG, kontrolü altındaki topraklarda bu ideolojiye göre siyasi yapılar oluşturdu. PYD kontrolündeki alanlardaki yönetimle ilgili, özellikle de siyasi muhalefete müsamaha gösterilmemesi ve yönetim yapılarında başkalarına yer verilmemesi ile ilgili kaygılarımız var."

İNGİLTERE, TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI KORUMAYA DÖNÜK MEŞRU ÇIKARINI TANIYOR

İngiltere'nin Afrin'deki ve genel olarak kuzeydoğu Suriye'deki gelişmeleri de yakından izlediği belirtilen metinde, "İngiltere gerilimin düşürülmesi ve sivillerin korunması çağrısı yaparken, Türkiye'nin kendi sınırlarını korumaya dönük meşru çıkarını da tanıyor." ifadesi yer aldı.

SDG'YE HAVA DESTEĞİ SAĞLADIKLARINA DEĞİNİLDİ

Dışişleri Bakanlığının metninde ayrıca İngiltere'nin DEAŞ'a karşı Küresel Koalisyonun parçası olarak, YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) hava desteği sağladığı belirtilip, "Ancak birer yapı olarak ne SDG'ye ne de YPG'ye silah, kaynak veya teçhizat sağladık." görüşü savunuldu.

"TEK YANLI OTONOM İLANINI DESTEKLEMEYİZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini kaydeden Dışişleri Bakanlığı, "İngiltere, hiçbir tek yanlı otonom ilanını desteklemiyor." ifadesini kullandı.

FIRAT KALKANI'NA ÖVGÜ

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekatını öven İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu harekatla temizlenen topraklarda devam eden Türk askeri varlığı ile Suriye Geçici Hükümetinin ve Türkiye'nin destek verdiği muhaliflerin yönetime geldiğine işaret etti. Bakanlığın metninde, "İngiltere, Türkiye'nin Küresel Koalisyonun DEAŞ'la mücadeleye yaptığı bu önemli katkıyı memnuniyetle karşılıyor." ifadesi kullanıldı.

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