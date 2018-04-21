21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:36Güneş 06:10Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
    • 19°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,132 0.18
  • Dolar: 4,0581 0.43
  • Euro: 4,9812 -0.14

Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya basınında

»
Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya basınında
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) akademisyenlerin de destek verdiği Trabzonlu Albayraklar Savunma Sanayii Şirketi’ne ait ‘Silahlı İnsansız Deniz Aracı ‘Wattozz Projesi’ tüm dünyada yankı uyandırdı.
Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya basınında Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya basınında Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya basınında

 

Dünyanın bir çok ülkesinde internet siteleri ve gazetelerde haberkonusu olan ‘Wattozz’ için Çinliler “Şeytan Balık” tabirini kullanırken, “Uzaktan kumandalı vatoz şeklindeki mobil mayınlar her türlü zırhlı gemiyi batırabilir” ifadeleriyle haberi duyurdular. 

Rus haber sitelerinde de geniş yer bulan proje “Türkler kamuflajlı deniz mayını üretiyor” başlığı ile verilirken, ABD basını ise proje için “Bu uzaktan kumandalı deniz mayını savaş gemilerine yapışıp gemileri patlatlıyor” başlığı ile Türkiye’de yapılan çalışmayı manşetlere taşıdı.

Silahlı İnsansız Deniz Aracı ile ilgili Suudi Arabistan’daki haber siteleri ise ‘Wattozz’u, “Türklerin ölümcül deniz aracı” olarak okuyucularına duyurdu. 

Çalışma Avrupa ülkelerinin de dikkatini çekerken, İspanyollar Türkiye’deki projeyi “Türkler vatoz balığı şeklinde kamuflajlı hareketli deniz mayını üretiyor”, Finliler “Uzaktan kumandalı deniz mayını gözlem ve saldırı için geliştirildi”, Çekyalılar “Robot deniz mayınları geliyor” ve Bulgaristan basını ise “Türkiye yakında mobil mayın yapacak” başlıkları ile haberi verdiler. 

Kanadalılar projeyi “Türkiye, Vatoz şeklinde deniz mayınları geliştiriyor” başlığı ile duyururken, Vietnamlılar “Türkler savaş gemilerine yapışan mayın üretiyor” diyerek çalışmaya dikkat çektiler. 

Su altında balina, yunus balığı gibi hayvanların çıkardığına benzer nitelikte kriptolu akustik ses dalgaları ile kumanda edilen silahlı insansız deniz aracı(SİDA) ile ilgili açıklamalarda bulunan Albayraklar Şirketler Grubu Başkanı Adnan Albayrak “Albayraklar Savunma Sanayi Şirketi’nin üzerinde çalıştığı Wattozz’lar silikon kaplı dış gövdeleriyle canlı bir vatoz balığı ile hemen hemen aynı görünüm, boyut ve hareket yeteneğine sahip olacak.

Uyku modunda deniz zemininde hareketsiz durabilme özelliği ve sinyal emici boya ile kaplanmış iç kabukları sayesinde sonarlar tarafından ne deniz zemininde ne de hareket halindeyken tespit edilebilmesi olanaksız olan Wattozz’lar kara sularımızda olası bir saldırı anında hedefteki bir denizaltıyı yada savaş gemisini batırmaya sebep olacak bir bombayı söz konusu hedefe ulaştırma ve patlatma özelliğine de sahip olacaklar.

Uzun zamandır Türk bilim adamlarımızın önderliğinde gizlilikle yürüttüğümüz projelerimizden biri olan Wattozz insansız deniz aracımızın ön tanıtımını gerçekleştirdik. Allah nasip ederse yaklaşık 3 ay sonra bir diğer projemiz olan ve yine yüzde 100 yerli üretimimiz olan Elektronik Enerji Silahımızın lansmanını gerçekleştireceğiz” dedi. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya basınındaSilahlı İnsansız Deniz Aracı dünya basınındaKaradeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) akademisyenlerin de destek verdiği Trabzonlu Albayraklar Savunma Sanayii Şirketi’ne ait ‘Silahlı İnsansız Deniz Aracı ‘Wattozz Projesi’ tüm dünyada yankı uyandırdı.
FETÖ'cüleri titreten haber! Tek tek tespit edildiFETÖ'cüleri titreten haber! Tek tek tespit edildiFETÖ’nün yurt dışı yapılanmasıyla ilgili soruşturma yetkisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildi.Savcılıktaki soruşturma dosyasına göre, 110 ülkede FETÖ’nün 4 bin 167 elemanının kimliği tespit edilerek yakın takibe alındı.
Her satırı mide bulandırıyor! 20 ila 200 lira karşılığında..Her satırı mide bulandırıyor! 20 ila 200 lira karşılığında..Adana'daki fuhuş operasyonundan tüyleri diken diken eden detaylara ulaşıldı.
Hangi parti ne kadar hazine yardımı alacak?Hangi parti ne kadar hazine yardımı alacak?Erken seçim kararının dün Meclis’ten geçmesinin ardından Hazine bütçesinden siyasi partilere 547.4 milyon lira daha kaynak verilecek.
Seçimde kirli plan! Sabote edeceklerSeçimde kirli plan! Sabote edeceklerSuriye İstihbaratı (Muhaberat) bünyesinde 25 yıl görev yapan Ebu İbrahim, seçim sürecinde rejim ve bağlantılı terör gruplarının seçimi sabote etmeye çalışacakları uyarısında bulundu.
Afrin kahramanı Yelda hemşire anlattı! Tüyleriniz diken diken olacakAfrin kahramanı Yelda hemşire anlattı! Tüyleriniz diken diken olacakAfrin’in ilk şehidini ateş hattından alan Zeytin Dalı’nın korkusuz sağlıkçısı Yelda Özçelebi, yaşananları anlattı. Özçelebi daha önce de Cerablus, El Bab, Nijer, Somali, Cizre hendek operasyonlarında gönüllü olarak çalışmış.
  • Savcılıktan 28 Şubat'ta ikinci perde21 Nisan 2018 Cumartesi 08:41
  • PKK’nın kökünü kazıyorlar! Sözde beyin takımı neye uğradığını şaşırdı21 Nisan 2018 Cumartesi 08:40
  • Tüm Emniyet Müdürlüklerine gönderildi! Hepsinde olacak21 Nisan 2018 Cumartesi 08:30
  • 20 ton külçe altına koştular! Uyanık vatandaşın dramı21 Nisan 2018 Cumartesi 08:20
  • Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'de yakalandı21 Nisan 2018 Cumartesi 01:00
  • Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı20 Nisan 2018 Cuma 22:52
  • Karar verildi! İşgal davasında ceza yağdı20 Nisan 2018 Cuma 22:05
  • Öldürülen kadın terörist gri listede çıktı20 Nisan 2018 Cuma 22:04
  • “Endişeliyiz” demişti! Ankara’dan ABD’ye çok sert cevap20 Nisan 2018 Cuma 21:00
  • Bu nasıl insanlık! Canlı canlı motorun içine sokmuş20 Nisan 2018 Cuma 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri