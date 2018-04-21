Japonya, Kim'in kararından şüpheli

Kim Jong-Un’un nükleer füze çalışmalarını askıya alma kararı Amerika ve Çin gibi ülkeler tarafından memnuniyetle karşılanırken Japonya’dan ihtiyatlı bir açıklama geldi. Washington’ın Pyongyang’a uyguladığı baskılara tam destek veren Japonya, Pyongyang’ın kararının tam nükleer silahsızlanmaya ulaşmasını istediğini ifade etti.

AÇIKLAMALAR JAPONYA'YI MEMNUN ETMEDİ

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, “Bu karar ileriye dönük olarak memnuniyetle karşılayacağımız bir karardır. Bu pozitif adımları memnuniyetle karşılıyorum, ancak şunu merak ediyorum: Pyongyang tamamen ve eskiye dönüş olmayacak bir şekilde kitle imha silahları ve füzeleri terk edecek mi?”

Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera ise daha şüpheci bir yaklaşımla “Açıklamalardan tatminkar değiliz. Kim, orta ve kısa menzilli füzeleri bırakacağını söylemedi.” Dedi.