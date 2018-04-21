21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü

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BBC'nin İngiliz Selin'i Türkiye karşıtı yaptığı haberlere bir yenisini daha ekledi. Deizm tartışmalarının yaşandığı gündemde deist ve atesitlerle "tiyatro" gibi röportaj yaptı.
BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü
BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü

BBC'nin İngiliz Selin'i yine iş başında. Türkiye karşıtı kara propaganda yapan, karalama kampanyaları ve kışkırtmalar ile habercilikten uzak bir tarafta seyir eden Selin Girit, yine Türkiye aleyhtarı bir işin alına daha imzasını attı.

Deizm tartışmalarının yaşandığı gündemde deistlerle röportaj adı altında tiyatro gibi hazır metinlerle görüşme yaptı.

TİYATRO GİBİ RÖPORTAJ

Selin Girit, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu iddia edilen Merve isminde bir kadın ile yaptı röportajı. Röportaj içerisinde geçen diyaloglar ve önceden hazırlanmış gibi olunca verilen cevaplar da tiyatro gibi kaldı.

Röportajı gerçekleştirdiği Merve isimli kadının kırmızı bir başörtüyle geldiğini söyleyen İngiliz Selin, kadının"Belki 1-2 yıla başörtümle de vedalaşabilirim" sözlerini de yazdı. Ancak röportajdan bir kare fotoğrafın bile bulunmaması Girit'in yine bir yalan peşinde olduğu kanısını beraberinde getirdi.

YAPAY CÜMLELER

Türk kültüründen uzak ve toplum normlarının çok dışında cümlelerle karşılık bulan Selin'in soruları, adeta cevapların da önceden planlanarak tek bir kalemden çıktığı izlenimini uyandırıyor.

"Benim için sığınacak en büyük şeydi Tanrı, ama artık sığınamayacağımı, dualarımın ne kadar istesem de kabul olmayacağını net bir şekilde görmek düşüncelerimi çok sarstı." cümlesi  ile "İçimden Tanrı'yla konuşmaya başladım. 'Bak ben bu haldeyim, bana bir çıkış yolu ver.' Ama onu söylerken fark ettim. Dua ettiğimde bir muhatabım var mı yok mu şüphedeyim, diye düşündüm. Dedim ben bugün ya delireceğim ya intihar edeceğim." cümlelerinin birbirlerine ne kadar benzerlik gösterdiği de şüphe uyandırıyor.

TUTARSIZLIK DOLU RÖPORTAJ

Röportajın hemen başında Girit, Merve'nin kırmızı bir başörtüyle geldiğini söylerken, röportajın ortalarında ise ilk kez başörtüsüz bir erkek karşısına çıkması ve şimdi de başörtüsüz rahat hissetmesinden bahsediyor.

"Sonra dedim benim evime sucu geliyor, tamirci geliyor, yemek siparişini getiren adam geliyor ve ben onların karşısına çıkarken de başıma ufacık da olsa bir şey alıyorum. Niye bunu yapıyorum? Artık bunu yapmamaya karar verdim. Bir erkeğin karşısına bilinçli bir şekilde ilk kez başörtüsüz çıktığımda hem çok rahat hissettim, hem de çok tuhaf. Ama şimdi çok rahatım. Çünkü ben kendimi artık böyle tanımlıyorum." sözlerindeki tutarsızlık da röportajın bir diğer kuşku uyandırıcı unsurlarından.

7 VAKİT NAMAZ VE DEAŞ

İngiliz Selin'in tiyatro gibi röportajında bir diğer dikkat çekici unsur da İslam bilgisinden uzak ve hatalı unsurlar içeriyor olmadı. Röportaj içerisinde bir başka kişi geçmişte DEAŞ'a sempati duyduğunu belirtirken, iktidarın da kendisini zamanla ateist yaptığını söyledi. DAEŞ sempatizanıyken ateist olduğunu söyleyen 'Bekir' isimli şahsın ise annesinin 7 vakit namaz kıldığı iddiasını manşetine taşıdı.

İNGİLİZ SELİN'İN KİRLİ OYUNLARI

BBC'nin editörü Selin Girit uzun süredir Türkiye üzerinde İngiltere ve Dünya'ya kara propaganda uygulamaya çalışıyor. gerek yazıları, gerek sosyal medya paylaşımları ile doğrudan Türkiye'yi hedef alan Girit, açık bir şekilde Türk düşmanlığı yapıyor.

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