21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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6 bin kripto hain! Aktif görevde olanlar var

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü incelemede 2012’den itibaren tüm askeri sınavlar mercek altına alındı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde 6 bin askere FETÖ’nün sınav sorularını sızdırdığı belirlendi.
6 bin kripto hain! Aktif görevde olanlar var
6 bin kripto hain! Aktif görevde olanlar var 6 bin kripto hain! Aktif görevde olanlar var 6 bin kripto hain! Aktif görevde olanlar var

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin FETÖ’nün mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini açıklamasının perde arkasına ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü incelemede 2012’den itibaren tüm askeri sınavlar mercek altına alındı. Başsavcılık ve istihbarat birimlerince yapılan detaylı çalışmalar sonuçlanarak raporu hazırlandı.

KHK İLE İHRAÇ EDİLECEKLER 

Sonuçlara göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde 6 bine yakın personelin FETÖ’nün sızdırdığı sınav sorularını aldığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin önceki gün açıkladığı ‘TSK’da FETÖ bağlantılı 3 bin kripto personel KHK ile ihraç edilecek’ açıklamasının bu soruşturmayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

HÂLÂ AKTİF OLANLAR VAR 

Sınav soruları sızdırılarak TSK’ya yerleştirilen şüphelilerin isimleri tek tek tespit edildi. Bazı şüphelilerin ise hala aktif olarak görevde oldukları belirlendi. Savcılık ilk olarak çok kritik görevde olanlara gözaltı kararı çıkarıyor. Yurt genelinde isimler belirlenip haklarında adli işlem başlatılıyor. Geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın 
koruma ekibinden astsubay Rıza Asal, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması bu çalışmaların bir örneği olarak ortaya çıkmıştı.  

2010’DA DENİZ KUVVETLERİ'NDE TESPİT EDİLMİŞTİ

Ankara, daha önce de 2010 yılı için yalnızca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ilişkin bir çalışma yapmıştı. Bu çalışmada da Başsavcılık, 2010 yılından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na giriş sınavları incelenmiş ve komutanlığa 2 bin 500 kişinin yerleştirildiği tespit edilmişti. 

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