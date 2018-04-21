21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Yumurtanın kabuğunda yoksa bu numarayı arayın

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Yumurtalarda 'organik', 'köy yumurtası' ve 'gezen tavuk' gibi adlandırmalar ile vatandaşı kandırmaya son verecek uygulama hayata geçirildi.
Yumurtanın kabuğunda yoksa bu numarayı arayın
Yumurtanın kabuğunda yoksa bu numarayı arayın Yumurtanın kabuğunda yoksa bu numarayı arayın Yumurtanın kabuğunda yoksa bu numarayı arayın

 

Yumurta kabuğuna, "organik", "gezen tavuk" gibi yetiştirme metodlarının kodlarıyla damgalanması uygulamasından memnun olan üreticiler, böylelikle tüketicilerin aldatılmasının önüne geçildiğini belirtti.

''ÖNCEDEN TALEP ETMİŞTİK''

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan YumurtaÜreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, yetiştirme metodu kodunun işletme ve kümes numarasıyla yumurta kabuğuna damgalanması zorunluluğunu üreticiler olarak önceden talep ettiklerini söyledi.

''VATANDAŞ GEREKSİZ YERE YÜKSEK ÜCRET ÖDEMEYECEK''

Sungur, üreticilerin uygulamanın yürürlüğe girmesinden son derece memnun olduklarını aktararak, "Burada tüketicinin aldatılması söz konusuydu. Organik olmayan, kayıt dışı, nerede, kim tarafından üretildiği belli olmayan yumurtalar, pazar, bakkal ve marketlerde 'organik yumurta' ya da 'gezen tavuk yumurtası' adıyla tebliğe aykırı olarak yüksek fiyatlarla satılmaktaydı. Kod uygulamasıyla bunun önüne geçilmiş oldu. Herkes aldığı yumurtanın kabuğundaki kodlamaya bakacak ve gereksiz yere ücret ödememiş olacak." ifadelerini kullandı.

"KAYITLI İŞLETMELERDEKİ YUMURTALAR SAĞLIKLI"

Sosyal medyada bazı kişilerin yanlış bilgiler verdiğine işaret eden Sungur, "Bu kişiler, yetiştirme metodu kodlarından 0 ve 1'in sağlıklı, 2 ve 3'ün sağlıksız ve hormonlu olduğu gibi yanlış bilgiler yayıyorlar. Bundan endişe duyuyoruz. Gıda, Tarım ve ve Hayvancılık Bakanlığına kayıtlı işletmelerde üretilen yumurtlar, ister organik, ister serbest, ister kafeste, ister kümeste olsun, bunlar tamamen sağlıklıdır. Besleyici değeri aynıdır. Tüketicilerimiz bunu gönül rahatlığıyla tüketebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

ŞÜPHELİ DURUMDA ALO 174

Sungur, tüketicileri üreticisi belli olmayan yumurtaları almamaları konusunda uyararak, şüpheli durumda ALO 174 Gıda Hattı'ndan bilgi alınabileceğini anımsatttı.

KODLARIN ANLAMLARI

Yumurta yetiştiriciliği 4 grup altında toplanırken, yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne belirlenen rakamlarla kodlanıyor.

"0" kodu organik yetiştiricilik

"1" kodu free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik

"2" kodu kümeste kafessiz yetiştiricilik

"3" kodu da kafesli yetiştiricilik için veriliyor.

Yumurtanın kabuğunda, ülke kodu, il trafik kodu, kümes numarası ve bu numaraların da dahil olduğu üretici firmaya verilen işletme numarası yer alıyor.

Örneğin Ankara'da organik yumurta yetiştiriciliği yapan bir işletme için "0TR060000060000-01" şeklinde damga basılıyor. Kabuk üzerinde ayrıca zorunlu olmayan yumurtlama tarihi de yer alabiliyor.

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