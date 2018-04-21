Beşiktaş'ın savunması: 'Hem suçlu hem güçlüler'

Beşiktaşlı yöneticiler, 'Rakip tahrik etti' savunması yapan F.Bahçe'ye, Koca Ragıp Paşa'nın "Sorsalar mağduru gaddar kendin gösterir" dizesini hatırlatıp, "Volkan ve Van Persie de tahrik etmişti ama biz sahaya girmedik" dediler.

Yarıda kalan derbi maçın ardından sağ duyulu beyanatlar verip, ortamı daha fazla germek istemeyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetici arkadaşlarını da bu konuda gerilim yaratacak ifadelerden kaçınmaları konusunda uyardı. Başkan Orman, sürecin bundan sonraki bölümünün hukukçular tarafından takip edileceğini belirterek, "İki camia arasında zaten gergin olan ortamı daha fazla gerecek sözler söylenmesin. İnsanların bu rekabet üzerinden düşmanlaştırılması çok yanlış. Bu yarayı onarmalıyız" diye talimat verdi.

HEM SUÇLU HEM DE GÜÇLÜLER

Beşiktaşlı yöneticiler bu iyi niyetli duruşlarına rağmen rakiplerinin sürekli kendilerini suçlayan açıklamalar yapmasından rahatsız olduklarını da söylediler. Beşiktaşlı bir yönetici gazetemiz aracılığıyla, "Beşiktaş bizi tahrik etti" sözlerine şu karşılığı verdi: Fenerbahçe hem suçlu hem güçlü olmaya çalışıyor. Onların durumunu en iyi Koca Ragıp Paşa'nın 'Sorsalar mağduru gaddar kendin gösterir' dizesi özetliyor. Kendilerini mağdur göstermeye çalışıyorlar ama kamuoyu neler olup bittiğini gördü.

NEFRET MOTİVASYON ARACI OLMUŞ

Tahrik bir bahane olarak sunulacaksa bizim stadımızdaki maçlarda da Van Persie tahrik etti, Volkan tribünlere doğru kayarak sevindi. Niye o zaman aynı şeyler olmadı. Bir kulübün disipline edilmesi için mutlaka kan mı dökülmesi gerekiyor. Kadıköy'de hangi takım oynarsa oynasın genel bir küfür, nefret ve hakaret var. Küfürü, nefreti motivasyon unsuru olarak kullanıyorlar. Bunlar bitmeli.