21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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BM koordinatöründen İsrail'e tepki

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BM koordinatöründen İsrail'e tepki
Dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmesine, Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da tepki
BM koordinatöründen İsrail'e tepki BM koordinatöründen İsrail'e tepki BM koordinatöründen İsrail'e tepki

 

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel  Koordinatörü Nickolay Mladenov, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen  barışçıl gösteriler sırasında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail  askerleri tarafından vurularak öldürülmesine tepki gösterdi. 

Mladenov, Twitter hesabından yayımladığı mesajda Gazzeli Muhammed  İbrahim Eyüb'ün İsrail askerleri tarafından öldürülmesi olayının soruşturulması  gerektiğini belirtti.

Çocukların vurulmasının şok edici olduğunu belirten Mladenov,  "Gazze'de bir çocuğun öldürülmesi nasıl barışa katkı sağlayacak? Bu barışa katkı  sağlamak yerine öfkeyi artırır ve daha fazla ölüm getirir." ifadesini kullandı. 

Mladenov mesajında, Eyüb'ün öldürülmesinin kesinlikle soruşturulması  gerektiğini belirterek, "Çocuklar, şiddete maruz bırakılmamalı ve öldürülmemeli."  cümlesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt  da Filistinli çocuk Eyüb'ün İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin  twitter hesabından mesaj yayımladı.

Greenblatt, "Genç bir canı kaybetmenin yasını tutarken, onun ölümüne  karşı koyacağımız tepkilerde daha fazla acıya neden olmaktan kaçınmalıyız."  ifadelerine yer verdiği mesajında, İsrail'in Eyüb'ün öldürüldüğü saldırıyla  ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

Gazze sınırında dün de devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"  gösterilerinde 15 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed İbrahim Eyüb'ün de  aralarında bulunduğu 4 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu ölmüştü. Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 39 Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında öldü, 4 bine yakın Filistinli yaralandı.

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