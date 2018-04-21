BM koordinatöründen İsrail'e tepki

Dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmesine, Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da tepki

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

Mladenov, Twitter hesabından yayımladığı mesajda Gazzeli Muhammed İbrahim Eyüb'ün İsrail askerleri tarafından öldürülmesi olayının soruşturulması gerektiğini belirtti.

Çocukların vurulmasının şok edici olduğunu belirten Mladenov, "Gazze'de bir çocuğun öldürülmesi nasıl barışa katkı sağlayacak? Bu barışa katkı sağlamak yerine öfkeyi artırır ve daha fazla ölüm getirir." ifadesini kullandı.

Mladenov mesajında, Eyüb'ün öldürülmesinin kesinlikle soruşturulması gerektiğini belirterek, "Çocuklar, şiddete maruz bırakılmamalı ve öldürülmemeli." cümlesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt da Filistinli çocuk Eyüb'ün İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin twitter hesabından mesaj yayımladı.

Greenblatt, "Genç bir canı kaybetmenin yasını tutarken, onun ölümüne karşı koyacağımız tepkilerde daha fazla acıya neden olmaktan kaçınmalıyız." ifadelerine yer verdiği mesajında, İsrail'in Eyüb'ün öldürüldüğü saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

Gazze sınırında dün de devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 15 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed İbrahim Eyüb'ün de aralarında bulunduğu 4 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu ölmüştü. Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 39 Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında öldü, 4 bine yakın Filistinli yaralandı.