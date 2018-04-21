21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:36Güneş 06:10Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
    • 19°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,132 0.18
  • Dolar: 4,0581 0.43
  • Euro: 4,9812 -0.14

Çipras'a Yunan seçmenden kötü haber

»
2019 yılında yapılması planlanan Yunanistan seçimlerine yönelik ankete göre Yunan halkının Çipras hükümetine itimadı düşük. Ankette, Çipras'ın partisi SYRİZA yüzde 17.2 ile ikinci parti konumunda olduğu görülüyor.
Çipras'a Yunan seçmenden kötü haber
Çipras'a Yunan seçmenden kötü haber Çipras'a Yunan seçmenden kötü haber Çipras'a Yunan seçmenden kötü haber

 

Yunanistan'ın kamuoyu araştırmaları şirketlerinden "Metro Analysis", 2019 Yunanistan seçimlerine yönelik yaptığı ankette halkın Çipras için olumlu görüşe sahip olmadığı görülüyor. 

YUNANLAR TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDEN MEMNUN DEĞİL

Ankete göre Yunan halkı Çipras'ın ekonomi politikalarının yanı sıra Türkiye ile ilişkilerinden de memnun değil.

Kammenos’un Türkiye politikasını tasvip edenler ise yok denecek kadar az.

16-18 Nisan tarihleri arasında 1.200 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen  ankete katılanların, sadece yüzde 12’si  “Sizce hangi parti Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi bir siyaset izleyebilir?” sorusuna  Çipras’ın lideri olduğu “Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA)”  cevabı verdi.

Ankete katılanların yüzde 25’i ise ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisinin Türk-Yunan ilişkilerinde daha başarılı bir siyaset izleyeceğini düşünüyor.

Ankette, Türk-Yunan ilişkilerinde sık sık  gerginliğin tırmanmasına yol açan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un lideri olduğu Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin, Türk-Yunan ilişkilerinde başarılı bir siyaset izleyebileceğine inananların oranı ise yüzde 1’in altında kaldı

ÇİPRAS'IN PARTİSİ İKİNCİ SIRADA

Anketin sonuçlarına göre, Yunanistan’da bugün seçim yapılsa SYRİZA yüzde 17.2, ND yüzde 26.8. oy toplayacak. Kammenos’un partisi ANEL ise 1.9 oy ile yüzde 3 barajını  geçemeyecek. 

ÇİPRAS SINIFTA KALDI

“Metro Analysis”ın araştırmasında diğer ilginç sonuçlar şöyle:

Soru: Yunanistan’ın en önemli sorunları hangileri? 
Cevap: Ekonomi (Yüzde 38), İşsizlik (yüzde 21), Dış Politika (yüzde 10) 
Soru: AB ile ilgili görüşleriniz nadir? 
Cevap: Olumlu (yüzde 47) Olumsuz (yüzde 44) 
Soru: Çipras Hükümeti’nin bugüne kadarki icraatını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Cevap: Olumsuz (yüzde 72) , Olumlu (Yüzde 18).

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çipras'a Yunan seçmenden kötü haberÇipras'a Yunan seçmenden kötü haber2019 yılında yapılması planlanan Yunanistan seçimlerine yönelik ankete göre Yunan halkının Çipras hükümetine itimadı düşük. Ankette, Çipras'ın partisi SYRİZA yüzde 17.2 ile ikinci parti konumunda olduğu görülüyor.
İran'da 'Turgut Özal' için bu başlığı attılarİran'da 'Turgut Özal' için bu başlığı attılarTicaret-i Ferda adlı ekonomi dergisi, 25'inci ölüm yıl dönümünde eski cumhurbaşkanı Özal‘ı "Kalkınma komutanı" başlığıyla kapağına taşıdı
Almanlardan erken seçime ilk yorum: 'Gafil avladı'Almanlardan erken seçime ilk yorum: 'Gafil avladı'Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim hamlesiyle muhalefeti gafil avladığını yazdı.
BM koordinatöründen İsrail'e tepkiBM koordinatöründen İsrail'e tepkiDün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmesine, Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da tepki
BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştüBBC'nin Selin'i deizmin peşine düştüBBC'nin İngiliz Selin'i Türkiye karşıtı yaptığı haberlere bir yenisini daha ekledi. Deizm tartışmalarının yaşandığı gündemde deist ve atesitlerle "tiyatro" gibi röportaj yaptı.
İngiliz hükümeti açık açık itiraf ettiİngiliz hükümeti açık açık itiraf ettiİngiltere Dışişleri Bakanlığı, "İngiliz Hükümeti'nin PYD/YPG ile sınırlı bir teması var, PKK ile ise hiçbir teması yok." dedi.
  • Japonya, Kim'in kararından şüpheli21 Nisan 2018 Cumartesi 12:01
  • İran resti çekti! 'Yeniden başlarız'21 Nisan 2018 Cumartesi 11:41
  • Tokat gibi sözler! Dünyaca ünlü isimden İsrail'e büyük şok21 Nisan 2018 Cumartesi 11:20
  • Yunan bakan yine Türkiye'ye sataştı21 Nisan 2018 Cumartesi 11:18
  • Ermenistan'da onlarca protestocuya gözaltı21 Nisan 2018 Cumartesi 11:16
  • Irak ordusu DEAŞ'a operasyon düzenledi21 Nisan 2018 Cumartesi 11:16
  • Lavrov: Putin ve Trump, çatışmaya izin vermez21 Nisan 2018 Cumartesi 11:15
  • Esed onur nişanını Fransa'ya iade etti21 Nisan 2018 Cumartesi 11:15
  • İsrail katliamı devam ediyor21 Nisan 2018 Cumartesi 11:14
  • Mahkeme Köln'deki 'Soykırım Anıtı' kararını verdi21 Nisan 2018 Cumartesi 11:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri