Çipras'a Yunan seçmenden kötü haber

2019 yılında yapılması planlanan Yunanistan seçimlerine yönelik ankete göre Yunan halkının Çipras hükümetine itimadı düşük. Ankette, Çipras'ın partisi SYRİZA yüzde 17.2 ile ikinci parti konumunda olduğu görülüyor.

Yunanistan'ın kamuoyu araştırmaları şirketlerinden "Metro Analysis", 2019 Yunanistan seçimlerine yönelik yaptığı ankette halkın Çipras için olumlu görüşe sahip olmadığı görülüyor.

YUNANLAR TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDEN MEMNUN DEĞİL

Ankete göre Yunan halkı Çipras'ın ekonomi politikalarının yanı sıra Türkiye ile ilişkilerinden de memnun değil.

Kammenos’un Türkiye politikasını tasvip edenler ise yok denecek kadar az.

16-18 Nisan tarihleri arasında 1.200 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankete katılanların, sadece yüzde 12’si “Sizce hangi parti Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi bir siyaset izleyebilir?” sorusuna Çipras’ın lideri olduğu “Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA)” cevabı verdi.

Ankete katılanların yüzde 25’i ise ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisinin Türk-Yunan ilişkilerinde daha başarılı bir siyaset izleyeceğini düşünüyor.

Ankette, Türk-Yunan ilişkilerinde sık sık gerginliğin tırmanmasına yol açan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un lideri olduğu Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin, Türk-Yunan ilişkilerinde başarılı bir siyaset izleyebileceğine inananların oranı ise yüzde 1’in altında kaldı

ÇİPRAS'IN PARTİSİ İKİNCİ SIRADA

Anketin sonuçlarına göre, Yunanistan’da bugün seçim yapılsa SYRİZA yüzde 17.2, ND yüzde 26.8. oy toplayacak. Kammenos’un partisi ANEL ise 1.9 oy ile yüzde 3 barajını geçemeyecek.

ÇİPRAS SINIFTA KALDI

“Metro Analysis”ın araştırmasında diğer ilginç sonuçlar şöyle:

Soru: Yunanistan’ın en önemli sorunları hangileri?

Cevap: Ekonomi (Yüzde 38), İşsizlik (yüzde 21), Dış Politika (yüzde 10)

Soru: AB ile ilgili görüşleriniz nadir?

Cevap: Olumlu (yüzde 47) Olumsuz (yüzde 44)

Soru: Çipras Hükümeti’nin bugüne kadarki icraatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Olumsuz (yüzde 72) , Olumlu (Yüzde 18).