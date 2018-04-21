Hollanda'dan skandal Türkiye açıklaması!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'li bakanların 24 Haziran'da Türkiye'de yapılacak erken genel seçim öncesinde ülkesinde propaganda yapmasının, "kamu düzeni için tehdit oluşturacağını" söyleyerek Türk politikacılarının kampanya talebini, "istenmeyen bir durum" olarak değerlendirdi.

SORUN İTHAL ETMEK İSTEMİYORUZ

Hollanda Başbakanı Rutte, Cuma günü geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, erken seçim öncesi Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemediklerini vurguladı.Bunun 2017 Mart'ında olduğu gibi kamu düzenini bozacağını söyleyen Rutte, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulanmasını da önlemek istediklerini dile getirdi. Seçim kampanyasının Türkiye odaklı yürütülmesi gerektiğini savunan Rutte, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz"dedi.

TÜRKİYE YANLIŞ YOLDA

Türkiye kökenli göçmenlerin yoğunlukta olduğu ve Türk politikacıların ziyaret etmek isteyebileceği kentlerin belediye başkanları ile görüşeceğini açıklayan Rutte, "Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil." Türkiye'deki gelişmelerden dolayı kaygılı olduğunu belirten Rutte, "Türkiye, demokratik gelişmeler konusunda yanlış yolda" dedi. Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun da hafta başında Türkiye'deki siyasal gelişmelere ilişkin kaygılarını dile getirdiğini anımsattı.

GEÇEN YIL DA İZİN VERMEMİŞTİ

Hollanda, geçen yıl Mart ayında anayasa değişikliği referandumu için propaganda çalışması yapmak isteyen Türk hükümet üyelerine izin vermemişti. Almanya ve Avusturya hükümetleri de, Türk hükümet üyelerinin referandum kampanyası yapmasına izin vermemişti.

Dün Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkan sağcı koalisyon hükümetinin, Türk politikacıların Haziran ayında yapılacak seçim öncesinde Avusturya'da kampanya yapmalarının engelleneceğini söylemişti.

Hollanda hükümetinin, bu konuda Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtiliyor.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKMIŞTI

11 Mart 2017 tarihinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemiş, Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, "istenmeyen kişi" ilan edilerek, polis eşliğinde sınır dışına çıkarılmıştı ve bu durum Hollanda ile ilişkilerde diplomatik krize yol açmıştı.

Başbakan Rutte, geçen yıl yaşanan olayların anımsatılması üzerine, "Türk Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapıldı. Konsolosluk ya da başka bir Türk kuruluşunda sınırlı sayıda insanın katılacağı bir toplantı yapabileceklerini söyledik. Ama bizi yaptırımla tehdit ettiler. Sonrasında yaşananları hep birlikte gördük." dedi.