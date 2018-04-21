21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:36Güneş 06:10Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
    • 16°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,132 0.18
  • Dolar: 4,0581 0.43
  • Euro: 4,9812 -0.14

Hollanda'dan skandal Türkiye açıklaması!

»
Hollanda'dan skandal Türkiye açıklaması!
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Haziran seçimleri öncesi skandal bir açıklamaya imza attı. Rutte, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz" dedi.
Hollanda'dan skandal Türkiye açıklaması! Hollanda'dan skandal Türkiye açıklaması! Hollanda'dan skandal Türkiye açıklaması!

 

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'li bakanların 24 Haziran'da Türkiye'de yapılacak erken genel seçim öncesinde ülkesinde propaganda yapmasının, "kamu düzeni için tehdit oluşturacağını" söyleyerek Türk politikacılarının kampanya talebini, "istenmeyen bir durum" olarak değerlendirdi.

SORUN İTHAL ETMEK İSTEMİYORUZ

Hollanda Başbakanı Rutte, Cuma günü geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, erken seçim öncesi Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemediklerini vurguladı.Bunun 2017 Mart'ında olduğu gibi kamu düzenini bozacağını söyleyen Rutte, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulanmasını da önlemek istediklerini dile getirdi. Seçim kampanyasının Türkiye odaklı yürütülmesi gerektiğini savunan Rutte, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz"dedi.

TÜRKİYE YANLIŞ YOLDA

Türkiye kökenli göçmenlerin yoğunlukta olduğu ve Türk politikacıların ziyaret etmek isteyebileceği kentlerin belediye başkanları ile görüşeceğini açıklayan Rutte, "Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil." Türkiye'deki gelişmelerden dolayı kaygılı olduğunu belirten Rutte, "Türkiye, demokratik gelişmeler konusunda yanlış yolda" dedi. Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun da hafta başında Türkiye'deki siyasal gelişmelere ilişkin kaygılarını dile getirdiğini anımsattı.

GEÇEN YIL DA İZİN VERMEMİŞTİ

Hollanda, geçen yıl Mart ayında anayasa değişikliği referandumu için propaganda çalışması yapmak isteyen Türk hükümet üyelerine izin vermemişti. Almanya ve Avusturya hükümetleri de, Türk hükümet üyelerinin referandum kampanyası yapmasına izin vermemişti.

Dün Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkan sağcı koalisyon hükümetinin, Türk politikacıların Haziran ayında yapılacak seçim öncesinde Avusturya'da kampanya yapmalarının engelleneceğini söylemişti.

Hollanda hükümetinin, bu konuda Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtiliyor.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKMIŞTI

11 Mart 2017 tarihinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemiş, Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, "istenmeyen kişi" ilan edilerek, polis eşliğinde sınır dışına çıkarılmıştı ve bu durum Hollanda ile ilişkilerde diplomatik krize yol açmıştı. 

Başbakan Rutte, geçen yıl yaşanan olayların anımsatılması üzerine, "Türk Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapıldı. Konsolosluk ya da başka bir Türk kuruluşunda sınırlı sayıda insanın katılacağı bir toplantı yapabileceklerini söyledik. Ama bizi yaptırımla tehdit ettiler. Sonrasında yaşananları hep birlikte gördük." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den itiraf!ABD'den itiraf!Pentagon’un üst düzey görevlilerinden biri, ABD ordusunun devam eden yapay zekâ silahlanmasında Rusya ve Çin gibi küresel güçler arasında “yarış dışı” kaldığına inanıyor.
Türkiye'ye gelecekti! MOSSAD öldürdüTürkiye'ye gelecekti! MOSSAD öldürdüMalezya’da öldürülen Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş’ın ailesi, saldırıyı Mossad’ın gerçekleştirdiğini iddia etti. Malezya İslam Partisi de bu iddiayı destekliyor.
Hollanda'dan skandal Türkiye açıklaması!Hollanda'dan skandal Türkiye açıklaması!Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Haziran seçimleri öncesi skandal bir açıklamaya imza attı. Rutte, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz" dedi.
Çipras'a Yunan seçmenden kötü haberÇipras'a Yunan seçmenden kötü haber2019 yılında yapılması planlanan Yunanistan seçimlerine yönelik ankete göre Yunan halkının Çipras hükümetine itimadı düşük. Ankette, Çipras'ın partisi SYRİZA yüzde 17.2 ile ikinci parti konumunda olduğu görülüyor.
İran'da 'Turgut Özal' için bu başlığı attılarİran'da 'Turgut Özal' için bu başlığı attılarTicaret-i Ferda adlı ekonomi dergisi, 25'inci ölüm yıl dönümünde eski cumhurbaşkanı Özal‘ı "Kalkınma komutanı" başlığıyla kapağına taşıdı
Almanlardan erken seçime ilk yorum: 'Gafil avladı'Almanlardan erken seçime ilk yorum: 'Gafil avladı'Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim hamlesiyle muhalefeti gafil avladığını yazdı.
  • BM koordinatöründen İsrail'e tepki21 Nisan 2018 Cumartesi 13:46
  • BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü21 Nisan 2018 Cumartesi 13:20
  • İngiliz hükümeti açık açık itiraf etti21 Nisan 2018 Cumartesi 12:20
  • Japonya, Kim'in kararından şüpheli21 Nisan 2018 Cumartesi 12:01
  • İran resti çekti! 'Yeniden başlarız'21 Nisan 2018 Cumartesi 11:41
  • Tokat gibi sözler! Dünyaca ünlü isimden İsrail'e büyük şok21 Nisan 2018 Cumartesi 11:20
  • Yunan bakan yine Türkiye'ye sataştı21 Nisan 2018 Cumartesi 11:18
  • Ermenistan'da onlarca protestocuya gözaltı21 Nisan 2018 Cumartesi 11:16
  • Irak ordusu DEAŞ'a operasyon düzenledi21 Nisan 2018 Cumartesi 11:16
  • Lavrov: Putin ve Trump, çatışmaya izin vermez21 Nisan 2018 Cumartesi 11:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri