"Yeni kabinede onlar da olabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 24 Haziran sonrası oluşacak yeni kabine için iş adamlarına çok önemli bir çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, yeni kabinede 'İşadamları olabileceği' mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışarıdan yeni kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamızdaki pehlivanları da göreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi. Türkiye tarihinin her döneminde cazibe odağı olmuştur.

2006 yılından 2017 yılı sonuna kadar ülkemize 180 milyar dolarlık doğrudan uluslararası yatırım gelmiştir.

Geçtiğimiz hafta proje bazlı teşvik sistemimizi başlattık. Bu yatırımlar sayesinde istihdam artışı sağlayacağız. yurt içinde ve dışında ekonomimiz ile ilgili değerlendirme yapan kimi çevreleri etkisiz hale getirmenin yolu teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmekten geçiyor. Özellikle 100 milyon doları aşan büyük projeler için uygulayacağımız teşvik sistemi ile yatırımcılara cazip fırsatlar sağlıyoruz.

KİMSE KUSURA BAKMASIN AFFETMEYİZ

Gümrük vergisi muafiyetinden inşaat harcamalarının KDV istisnasına, personel desteğine, kamu arazilerinin ücretsiz devrine kadar çok önemli teşviklerle yatırımcının karşısına çıkıyoruz. Sizleri ekonomi bakanlığımızla temasa geçmeye davet ediyorum. Bugüne kadar ülkemizde yol yürüyüpte bundan pişman olan kimse yoktur.

Yatırımcılarımızın memnuniyetini her yerde görüyoruz. Son günlerde birileri Türkiye'deki iş adamları ve firmaların varlıklarını yurt dışına kaçırdığı yönünde haberler yayıyor. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri kimse kusura bakmasın affetmeyiz. Sözlerim yurtdışında yatırım yapanlara değil, yurtdışına para kaçıranlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın geçerli bir izahı olamaz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde oldum.

YERLİ OTOMOBİLDE İMZA SAFHASINA GELDİK

Daha geçen gün TÜRSAB çatısı altında temsil eden turizmcilerimizle verimli bir görüşme yaptık. Doğru yapılan işleri desteklemiyorsam bu ihanettir bunu yapamam. Doğru iş için destek isteyen herkesin yanında oldum, olmaya devam edeceğim. Bunlara rağmen yurt dışına gidenler oluyorsa orada bir problem var demektir. Sadece kazanmak ve daha çok kazanmak isteyen iş adamı bu sorumluluğunun farkında değil demektir. Yanlış anlaşılmasın ama burada mesele kazanmak değil kazandığınla ne yaptığındır. Ben hep söyledim, örneğin otomotiv sanayinde Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini üretememesi girişimcilerimizin hassasiyetinin ne noktada olduğunu göstermektedir. Yerli otomobilde imza safhasına geldik. Süratle ortak şirket kurularak yola çıkılacaktır. Cesareti kırılmış girişimcilerimizin hikayeleri de vardır.

ANA MUHALEFETE 'BUYRUN MEYDAN' DİYORUZ

24 Haziran'da bir erken seçime gidiyoruz. Aslında Kasım seçim tarihimizdi. Koltuk hırsım olsaydı burada kalacaktık. Fakat ana muhalefet ısrarla 'Hodri meydan' diyor. Ve bu arada da bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra kendileriyle değerlendirme yaptım. Arkadaşların da kanaatini aldıktan sonra dedik ki bu adımı atalım. Madem ana muhalefet 'Hodri meydan' diyor, biz de 'Buyrun meydan' diyoruz.

YENİ YÖNETİM SİSTEMİ İLE SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

24 Haziran'ın bu konuda en uygun tarih olacağını kararlaştırdık. Seçim sözü bir defa ağızdan çıktıktan sonra bunun önünü almak zor. Uyum yasaları ile ilgili gerek görevlendirdiğim arkadaşlar gerek Sayın Bahçeli'nin görevlendirdiği arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda temeli atılan cumhur ittifakının hassas bir şekilde çalışması anlamına geliyor. 1.5 yıllık görev süremiz var. O kadar koltuğa hevesli değiliz. Millet devam diyorsa devam ederiz. Yeni yönetim sistemimizle sorunları çok daha hızlı çözme imkanına kavuşacağımızdan şüpheniz olmasın.

İŞ DÜNYASINDAKİ PEHLİVANLARI GÖRECEĞİZ

Belli sayıda kabineden oluşacak hükümet parlamentodan değil, milletvekili olursa istifa etmesi durumunda kalacak, dışarıdan bu kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamız içindeki pehlivanları da göreceğiz.