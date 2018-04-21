21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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PKK özel kıyafetler kullanmış...

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PKK özel kıyafetler kullanmış...
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Sığınaklar ve bulunan malzemeler imha edildi.
PKK özel kıyafetler kullanmış... PKK özel kıyafetler kullanmış... PKK özel kıyafetler kullanmış...

 

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çaylan Yaylası'nda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 6 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda, teröristlerin termal kameralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın kış üslenme alanlarına yönelik Çalyan Yaylası'nda "Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan" operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 6 sığınakta, patlayıcı yapımında kullanılan 6 büyük ve 6 küçük tüp, 50 metre fünye kablosu, şarjör, 2 hücum yeleği, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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