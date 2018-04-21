21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

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Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Yusuf Şek'in 'Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.
Kırmızı listedeki terörist öldürüldü Kırmızı listedeki terörist öldürüldü Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 6-16 Nisan tarihlerinde Ağrı Dağı bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonun ardından, etkisiz hale getirilen biri sağ 16 teröristin kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik güçlerince çalışma yapıldı.

KIRMIZI VE MAVİ LİSTELERDEKİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Çalışmalar sonucu, ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerden birinin, örgütün sözde "Serhat eyaleti genel sorumlusu" olan ve İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan "Yaşar" kod adlı Iğdır Aralık nüfusuna kayıtlı Yusuf Şek (44), bir diğerinin ise örgütün sözde Serhat eyaleti YJA-Star (Kadın Yapılanması)  Genel Sorumlusu olan ve Aranan Teröristler Listesi'nin mavi kategorisinde yer alan Van Başkale nüfusuna kayıtlı "Berwar" kod adlı Seyran Çomak (34) olduğu anlaşıldı.

PYD'NİN SÖZDE KOBANİ GENEL SORUMLUSU DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu teröristlerden birinin de terör örgütü PYD'nin sözde Kobani genel sorumlusu iken terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetimince sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirilen, Suriye uyruklu "Cimşit Ali Asker" kod adlı Sultan Mahmut(35) olduğu saptandı.

BİNGÖL'E GEÇECEKMİŞ

Örgütün sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olan Mahmut'un, Bingöl'e geçmek için bölgede bulunduğu öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YURT İÇİNDEKİ EN AKTİF SORUMLULARIYDI

Örgütün yurt içindeki en aktif sorumlularından olan teröristler Şek, Mahmutve Çomak'ın etkisiz hale getirilmesiyle terör yapılanmasına ağır darbe indirildi.

Teröristlerden Şek'in 1992 yılında terör örgütüne katıldığı ve 23 ayrı terör eyleminden dolayı arandığı belirtildi.

ŞEK, HER TAŞIN ALTINDAN ÇIKIYORDU!

Terörist Şek'in 2 Ağustos 2015'te Karabulak Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik bombalı araçlı saldırı, 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır Dilucu sınır kapısında görevli 13 polisin şehit edilmesi, 30 Ağustos 2016'da Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 12 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 10 Eylül 2016'da Tendürek Dağı Karakuş tepe üs bölgesinde 8'i güvenlik korucusu olmak üzere 9 personelin şehit edilmesi eylemlerinin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu öğrenildi.

Bu teröristin söz konusu eylemlerin yanı sıra Ağrı, Van, Iğdır, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Kars, Bitlis ve Ardahan'da birçok terör eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK başta olmak üzere teröristlere yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

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