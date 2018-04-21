Galatasaray zirveyi bırakmadı!

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı maçta Galatasaray'ın gollerini 4. dakikada Bafetimbi Gomis, 16. dakikada Tzavellas kendi kalesine ve 82. dakikada Sinan Gümüş atarken Aytemiz Alanyaspor'un golleri 22. dakikada Junior Fernandes'den ve 60. dakikada Emre Akbaba'dan(penaltı) geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 63'e çıkardı ve 1 gün aranın ardından liderliği Başakşehir'den geri aldı. Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, şampiyonluk yarışının en kritik maçında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.