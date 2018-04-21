Erdoğan'dan MHP ile ortak miting açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adaylarıyla ilgili olarak temayül yoklaması yapılacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca, MHP ile ortak miting fikrine olumsuz bakmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TEMAYÜL YOKLAMASI YAPACAĞIZ"

16 Haziran'da yapılacak erken seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milletvekili adaylığıyla ilgili de verdikleri kritik kararı açıkladı. Buna göre, AK Parti vekil adayları temayül yoklamasıyla belirlenecek.

Erdoğan konuyla ilgili, "Temayül yoklamasını yapacağız, çünkü temayül olmadan milletvekili adaylarımızı belirmek doğru olmaz." ifadesini kullandı.

"MHP İLE ORTAK MİTİNG KONUSUNDA GÖRÜŞÜMÜZ OLUMSUZ DEĞİL"

Böyle bir talebin olması, ya da ikili görüşmelerimiz neticesinde bunun gündeme gelmesi noktasında, olumsuz görüşümüz söz konusu değil.

Hatta dünyaya da önemli bir mesaj olur.