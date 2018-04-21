Trabzonspor'a Avrupa yolunda ağır darbe!

Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Sivasspor 2-0 kazandı.
Sivasspor'un gollerini 45+2'de Hakan Arslan ve 90. dakikada Kone kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 46 puanla 5. sırada kaldı, Sivasspor ise 44 puana yükseldi ve 7. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşırken Sivasspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.