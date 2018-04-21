Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olması yönünde çağrıda bulundu.

Erodğan, "şahsen ana muhalefetin başındaki zatın burada olmasını isterim. Bu yarışa girsin" ifadesini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"GEL ADAY OL, MİLLET SANA NE KADAR OY VERİYOR GÖRELİM"

Bazen o kadar ileri özgüven ile oluyor ki, o zaman hiç endişe etmesin başkasını aramasına gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Milletin ona ne kadar oy vereceğini görmesinde fayda var. Yüzde 40 dedi, yüzde 25 oralarda kaldı. Hadi gel, cumhurbaşkanlığı noktasında aday ol. Bak bakalım millet ne kadar oy veriyor görelim.

Bunun dışında diğerlerini konuşmayı teferruat olarak, zaman israfı olarak telakki ediyorum. Buyur meydan aday ol, bu meydanda nasibin nedir bunu görsün.