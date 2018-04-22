22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
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Suudi sarayında askeri hareketlilik!

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hareketli anlar yaşandığı bildirildi.
Suudi sarayında askeri hareketlilik!
Suudi sarayında askeri hareketlilik! Suudi sarayında askeri hareketlilik! Suudi sarayında askeri hareketlilik!

 

Bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktardı.

KRAL SELMAN'IN ASKERİ BİR HAVA ÜSSÜNDEKİ SIĞINAĞA GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ!

Aynı kaynaklar Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü ileri sürerken, olayın 'askeri darbe' girişiminin bir parçası olduğu da iddia edildi.

WALL STREET JOURNAL MUHABİRİ: DARBE OLMADI, SARAYA YAKLAŞAN DRONE VURULDU

Dubai'deki Wall Street Journal Muhabiri Margherita Stancati: Riyad'da darbe olmadı, küçük bir drone, saraya gereğinden fazla yaklaştı ve vuruldu.

RİYAD KAYNAKLARI ÇATIŞMA OLDUĞUNU DOĞRULADI

Öte yandan, Daily Sabah'tan Ragıp Soylu ise, Riyad kaynaklarının bir çatışma olduğunu doğruladığını, ciddi bir şey olmadığını söylediklerini duyurdu.

SUUDİ DEVLET AJANSINDAN AÇIKLAMA

Suudi devlet ajansı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Riyad’ta izinsiz uçan küçük bir insansız hava aracı güvenlik güçleri tarafından vurularak indirildi” ifadesi kullanıldı.

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