22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
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Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

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Türkiye, Suudi Arabistan liderliğindeki bazı Arap ülkelerinin hedefi halinde olan Katar’la askeri alanda başlattığı işbirliği ve yakınlaşmayı önemli bir safhaya taşıdı.
Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!
Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj! Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj! Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

 

Arap dünyasının tepkisine rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Katar’a askeri üs kurmasının ardından, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ilk kez bu ülkede askeri bir tatbikatta yer alacak.

ÜÇ F-16 GİTTİ 

Katar’ın ev sahipliğinde bugün başlayacak ve bir hafta sürecek olan ‘Şahin-20’ isimli tatbikata, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı 3 F-16 tipi jeti ile diğer bazı hava destek unsurları katılacak. Böylece 19 Aralık 2014’te imzalanan askeri işbirliği anlaşması sonrası ‘Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvveti Komutanlığı’ adı altında Katar’da üs kuran TSK, bu ülke sınırları içindeki askeri tatbikata ilk kez savaş uçakları ile dahil olacak. 29 Nisan’a kadar sürecek tatbikatın amacının “Türkiye ve Katar Hava Kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği, koordinasyon ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak” olduğu bildirildi. Tatbikata Katar’daki Türk üssünde bulunan askeri personel de katılarak destek verecek.

ÜÇÜNCÜ TATBİKAT 

Katar ile diğer Arap ülkeleri arasında kriz çıkmasının ardından Türkiye, Katar’la askeri işbirliği anlaşmasını hızlandırmış ve Türk askeri geçen yıl haziranda bu ülkeye konuşlanmaya başlamıştı. İki ülke birlikte kara ve deniz tatbikatı düzenlemişti.

 

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