22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
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Büyük tuzak! Paralara çökecekler

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15 Temmuz dahil, Türkiye’nin yükselişini durdurmak için her türlü yöntemi kullanan Batılı ülkeler, şimdi de “Türkiye’de ekonomik güvensizlik var” iddiasıyla iş dünyasını baskı altına alıp sermayeyi kendi ülkelerine çekmeye çalışıyor.
Büyük tuzak! Paralara çökecekler
Büyük tuzak! Paralara çökecekler Büyük tuzak! Paralara çökecekler Büyük tuzak! Paralara çökecekler

 

15 Temmuz dahil, Türkiye'nin yükselişini durdurmak için her türlü yöntemi kullanan Batılı ülkeler, şimdi de "Türkiye'de ekonomik güvensizlik var" iddiasıyla iş dünyasını baskı alına alıyor, biriken sermayeyi kendi ülkelerine çekmeye çalışıyor, bu yolla ekonomik müdahale senaryosu uyguluyor. 

Dünyada genel eğilim, sermayenin Batı'dan Doğu'ya akışı iken, Batı ekonomileri durgunluğa girerken, Türkiye'ye yönelik bu operasyonun ekonomi ile ilgili olmadığı açık. Daha önce Batı bankalarında bulunan Körfez ülkelerinin yüz milyarlarca dolarının çıkışına engel koyan, bugünlerde söz konusu ülkeleri yeniden haraca bağlayan, haraç vermeyenleri ise istikrarsızlığa sürükleyen Batı, bu yöntem Türkiye'de işe yaramayacağı için, güçlü bir organizasyon çerçevesinde iş adamlarını tek tek baskı altına alıyor, onların paralarını Batı'ya nakletmeleri işini de organize ediyor.

2008 BENZERİ KRİZ KAPIDA

Oysa durgunluğa giren Batı ekonomilerini 2008 benzeri yeni bir ekonomik ve jeopolitik kriz bekliyor. Bu yüzden de söz konusu ülkeler adeta olağanüstü hal dönemine hazırlanıyor. Bir ya da iki yıl içinde söz Türkkonusu krizin patlayacağı, Türkiye'den Batı'ya akan sermayenin tehlikeye gireceği, Körfez sermayesinin başına geldiği gibi bu paralara ve varlıklara da el konulacağı, bütün organizasyonun bu amaçla yapıldığı ifade ediliyor.

SÜREÇ BÜYÜK BİR TUZAK

Dünyada ve Türkiye'de doğrudan ekonomik kriz çıkaramadıkları için kredilendirme kuruluşları ve medya üzerinden 'güvensizlik var' iddiasıyla sermayeyi kendilerine çeken ABD ve Avrupa ülkeleri, Müslüman ülkelerin sermayesinin üzerine çökmeye hazırlanıyor. Bir süredir aba altından sopa gösterip terör bağlantıları icat ederek Körfez sermayesinin ülkeden çıkışına izin vermeyen ABD ve Avrupa ülkeleri, çok yakın bir dönemde bir kriz bahane ederek Müslüman ülkelerden Batı bankalarına giden paraların tamamına el koyacak. Müslüman ülkelerden paralarını dışarıya aktaranlar, güvensizlik dedikodularıyla büyük bir tuzağa çekiliyor.

11 Eylül sonrası o tehdidi hatırla

Yücel Kamar (İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi): "Almanya ve Danimarka gibi ülkeler sığınmacıların paralarına ve değerli eşyasına el koymuştu. 11 Eylül olaylarından sonra ABD hükümetinin Suudi Arabistan'ın ABD'deki finansal varlıklarını dondurmakla tehdit etmesi durumunda olduğu gibi, birtakım siyasi hesaplarla bu tür mantık ve hukuk dışı el koyma ve dondurma olayları gerçekleşebiliyor maalesef. Bu tür durumlarda da uluslararası hukuka her zaman başvurulabilir ancak bu tür davaların sonuçlanması zaman alır. Bir ülke bir kişi veya şirketi kendi milli egemenliğine ciddi bir tehdit olarak görürse veya ortada bir yasa ihlali varsa, o kişi ya da şirketin mal varlığını dondurabilir, paralarına el koyabilir."

Mevduat bir anda yok olur

Prof. Dr. Murat Demiröz (İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi): “Bizim gibi demokrasi ile yönetilen, belli hukuk kuralları olan, uluslararası normlara göre dizayn edilmiş ülkelerde kolay kolay kanun dışı iş yapılıp paraya el konulmaz. Ama rakibinin açığını yakalayıp bir mahkeme kararı çıkarılırsa sıkıntı olabilir. Mesala İran’a Çin’e götürdüğünüz para bir anda yok olabilir. Orada uluslararası kurallar kabul edilmiyor. Kendi kuralları var. Malınıza el koyabilirler. Dikkali olmak lazım. Bizim firmalarımızın yatırım yapmaları için onlara ekstra uluslararası bir garanti verilmesi gerekir.”

Yüksek vergi silahı devreye girebilir

Doç. Dr. Kadir Tuna (İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü): “Türkiye ekonomisi açısından hem içeride hem de dışarıda ciddi yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlara belirli merkezler tarafından yapılan çalışmalarla gölge düşürülmeye çalışılıyor. Ülkemize daha önce de bu tarz çeşitli çalışmalar yapıldı fakat her zaman başarısız oldu. Şimdi de yurtdışı sermayesinin girişi çizilen olumsuz tablolarla engellenmeye çalışılırken yurtiçi sermayeyi ise çeşitli ülkeler kendi pazarlarını cazip göstererek kontrol altına almaya çalışıyor. Yatırımcılar ve şirketler bu pazarları bir fırsat gibi görüp şirket merkezlerini ve sermayelerini bu ülkelere taşıyor. İngiltere, Almanya vb. ülkelere geçiş yapan şirketlerin sermayeleri koruma altına alınmış gibi görünse de yarın gerçekleşecek bir el koyma veya yüksek vergilendirme ile karşılaşalabilirler.”

Körfez sendromu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi firmaların ve iş adamlarının varlıklarını yurtdışına çıkardıkları yönünde tezvirat üretiliyor" diyerek böyle bir durumun izahı olmayacağını ve affedilemeyeceğini söyledi.

Erdoğan, "Sözüm yurtdışında yatırım yapana değil, varlıklarını kaçıran varsa onadır" dedi. Erdoğan'ın dikkat çektiği durumun bir başka tehlikeli yanı da sermaye sahiplerini bekleyen 'Körfez sendromu'. Batılı bankalar ülkelerine giren Müslüman sermayenin çıkışına kolay kolay izin vermiyor.Körfez başta olmak üzere Müslüman ülkelerden şirketlere ait Batılı ülkelerdeki mevduat büyüklüğünün 1 trilyon doların üzerinde olduğu biliniyor. Bu paranın büyük bir kısmı İsviçre, İngiltere ve ABD bankalarında tutuluyor. Batı bankaları normalin biraz üzerinde para çekildiğinde mevduat sahiplerini ablukaya alarak o paranın bankadan çıkmaması için ne gerekiyorsa yapıyor. 17 Nisan Referandumu sonrası istikrarın pekişmesiyle birlikte sermayelerini Türkiye'ye doğru hareketlendiren Katar başta olmak üzere Körfez'deki pek çok işadamı, mevduatlarını çekme girişimleri sebebiyle yaptırımlarla yüz yüze geldi. Aynı akıbet, Türkiye'den yurtdışına gidecek fonları da bekliyor.

YENİ ŞAFAK

 

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