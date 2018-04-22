Erdoğan: Avrupa'yı orada toparlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında yurt dışındaki mitinglerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Batı'nın bu noktada takınacağı tavrın tüm dünyada Batı'nın demokrasiye nasıl bağlı olduğunu göstereceğini söy

Erdoğan, NTV'de yayınlanan "Siyasi İşler Özel Programı"nda gündeme ilişkin soruları cevapladı. Yurt dışındaki mitinglerle ilgili Erdoğan, Batı'nın bu noktada takınacağı tavrın tüm dünyada Batı'nın demokrasiye nasıl bağlı olduğunu göstereceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesinde Türk siyasilerin ülkelerinde etkinlik yapmalarına izin vermeyeceklerini söyleyen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz' a da sert tepki gösterdi.



'AVRUPA'YI ORADA TOPLAYACAĞIZ'

Yurt dışındaki seçim hazırlıklarının tamamlandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Erdoğan, "10-11 bin kişilik bir spor salonunda bir uluslararası kuruluşun toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Büyük ihtimalle Avrupa'yı orada toparlayacağız. Konuşmamızı yapacağız. Demokrasi mücadelesi öyle kolay kolay kısıtlanabilecek, önü kesilebilecek bir mücadele değildir. Sizin bir yerde önünüzü keserler öbür yerden çıkarsınız. Avusturya'nın başındaki zatın attığı bu adımlar tamamen kendisine ters dönecek adımlardır. Bunlar da bunun bedelini ödeyecektir. Ülkemde ise kongrelerle ilgili dolaştığım iller var. Bu illerden sonra bizim bir değerler silsilesi var. Bu seçmenle ilgili. Seçmen değerlemelerini yaptırıyorum. Bu değerlemeden sonra da gideceğim iller olacak. Ancak gidemeyeceğim iller de olacak. İlerimize verimlilik esasına göre gitmekte kararlıyım."ifadelerini kullandı.