22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
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Ünlü turizmci aileye gözaltı

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Antalya'daki Delphin Otelleri’nin sahipleri arasında yer alan Ufuk Cömertoğlu ve oğlu Alper Cömertoğlu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ünlü turizmci aileye gözaltı
Ünlü turizmci aileye gözaltı Ünlü turizmci aileye gözaltı Ünlü turizmci aileye gözaltı


Aileye yakın kaynaklar gözaltı bilgisini doğrularken, ikili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine gözaltına alınmış 13 gün sonra sonra serbest kalmıştı. Hürriyet’in ulaştığı bilgiye göre; gözaltına alınan isimler ETÖ’ye finans desteği sağlamakla suçlanıyor. Öte yanda, daha önce gözaltına alınan Tolga Cömertoğluile ilgili herhangi bir gözaltı kararı olmadığı belirtildi.
 

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