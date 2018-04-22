Aileye yakın kaynaklar gözaltı bilgisini doğrularken, ikili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine gözaltına alınmış 13 gün sonra sonra serbest kalmıştı. Hürriyet’in ulaştığı bilgiye göre; gözaltına alınan isimler ETÖ’ye finans desteği sağlamakla suçlanıyor. Öte yanda, daha önce gözaltına alınan Tolga Cömertoğluile ilgili herhangi bir gözaltı kararı olmadığı belirtildi.
22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
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Ünlü turizmci aileye gözaltı
Antalya'daki Delphin Otelleri’nin sahipleri arasında yer alan Ufuk Cömertoğlu ve oğlu Alper Cömertoğlu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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