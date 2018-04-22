22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
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12 bin kişilik gönüllü ordu!

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12 bin kişilik gönüllü ordu!
TUREB’e bağlı 12 bin turist rehberi, Zeytin Dalı Harekâtı’nın nedenini ve sonuçlarını dünyaya anlatacak. Birlik Başkanı Apalı, “Kampanya 37 dilde yapılacak. Bilboardlar, yazılı ve görsel medyayı etkin kullanıp tanıtım broşürleri dağıtacağız” dedi
12 bin kişilik gönüllü ordu! 12 bin kişilik gönüllü ordu! 12 bin kişilik gönüllü ordu!

 

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekâtı'ndan sonra Türkiye'ye karşı başlatılan karalama kampanyasına karşı atağa geçiyor. TUREB, 12 bin rehberiyle 37 farklı dilde Türkiye'yi anlatıp 2018'de turist rekorunun kırılması için çalışmalara başladı. Bugüne kadar Türkiye'ye gelmiş turistleri de gönüllü olarak kullanacak TUREB, başta Avrupa olmak üzere tüm ülkelerin sosyal medyası, bilboardlar, yazılı ve görsel medyayı etkin kullanıp, tanıtım broşürleri dağıtacak. 37 dilde yapılacak kampanya kapsamında bir de kısa film çekilip bahse konu ülkelerde televizyon ve internetten yayımlanacak.

TUREB Başkanı Zeki Apalı dev projeyi anlattı. Apalı, "TUREB olarak 12 bin rehberimizle gönüllü ordusu kurduk. Bunlara turistleri de eklersek milyonlarca orduyla Türkiye karşıtı odaklara kendi dillerinde cevap vereceğiz. Ülkemize karşı başlatılan negatif kampanyayı kıracağız" dedi.

200 MİLYON KİŞİ

Bu yıl 38 milyon turist beklendiğini söyleyen Apalı, "Zeytin Dalı Operasyonu'nun sebep ve sonuçlarını bilip bunları yabancı misafirlere anlatarak Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan algıyı kıracağız. Bunun için Sayın Başbakanımıza bir mektup yazarak durumu arz ettim. Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını müteakip üyelerimizi süratle bilgilendirip turlarında bu konuyla ilgili doğru, net bilgilerle anlatım yapmalarını sağlayacağız. 38 milyon insanın Türkiye anılarını aile, akraba, komşu vb paylaştıklarını düşünürsek sadece 2018'de 200 milyon insana ulaşmış oluruz" diye konuştu.


TURİST VERİ BANKASI OLUŞTURDUK

Türkiye'ye karşı negatif algı operasyonu başlatan ülkelerin ana akım medya organlarında etkin bir şekilde kampanya yapacaklarına dikkat çeken Apalı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da irtibata geçerek bu medyada filmlerimizin yayımlanması için destek olmalarını isteyeceğiz. Özellikle gönüllü milyonlarca turist ile sosyal medyayı etkin kullanacağız. Bu sayede milyonlarca insana ulaşma imkânımız olacak. Rehberlerimiz tarafından anlatılan tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımıza hayran kalmış turistlerin kendi istekleri doğrultusunda mail adresleri toplanarak bir veri bankası oluşturduk. Bu turistlerin özel günlerini kutlayacağız. Turistlerle artık doğrudan iletişime geçeceğiz. Böylelikle her bir turistin Türkiye ile oluşan gönül bağını sağlama almış olacağız" dedi.

SABAH

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