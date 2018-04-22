Avrupa ülkesinde alkol yasağı

Mayıs ayı itibarıyla eski Belediye Başkanı Michael Haupl'dan görevi devralacak yeni Belediye Başkanı Michael Ludwig, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Viyana belediyesi ve emniyet güçlerinin düzenli çalışmalarına rağmen alkol tüketimi nedeniyle sıklıkla arbede ve huzursuzluk yaşanılan bölgede kamusal alanlarda alkol tüketiminin yasaklanacağını açıkladı.

Ludwig, "Tren garı ve çevresinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi için bu adım atılması gerekiyor." dedi.

Ülkede ilk defa kamuya açık yerde uygulanacak yasağın haftaya cuma günü yürürlüğe gireceğini belirten Ludwig, yasağa uymayanların 70 ila 700 avro para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Ludwig, tren garı bünyesindeki market ve büfelerde alkollü içecek satışının yasaklanmayacağını, ayrıca bölgedeki kafe ve restoranlarda alkollü içecek tüketiminin yasak kapsamına girmeyeceğini ifade etti.

Şehrin 4 büyük tren garından Praterstern’de son yıllarda alkol tüketiminin neden olduğu gerginlikler sonucunda sıklıkla yaralama ve darp olayları meydana gelmiş, çevre sakinleri başta olmak üzere yolcular yetkililere çözüm bulunması yönünde çağrılar yapmıştı.

Bölgede artan suç oranı dolayısıyla emniyet güçleri çeşitli önlemler almaya çalışmış ancak kalıcı çözüm getirilememişti.