22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:34Güneş 06:08Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:57Yatsı 21:25
    • 23°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,132 0.18
  • Dolar: 4,0581 0.43
  • Euro: 4,9812 -0.14

Akdeniz'e ilerliyorlar

»
Akdeniz'e ilerliyorlar
Kimyasal silah iddialarının ardından ABD'nin Tomahawk füzeleriyle Akdeniz'deki gemisinden vurduğu Suriye'de üsleri bulunan Rusya'nın 2 askeri gemisi daha önce İstanbul Boğazı'ndan sonra Çanakkale Boğazı'ndan geçerek yönünü Ege'ye çevirdi.
Akdeniz'e ilerliyorlar Akdeniz'e ilerliyorlar Akdeniz'e ilerliyorlar

 

Güdümlü füze taşıyan Smetlivy destroyeri, Kız Kulesi'yle yan yana geldiğinde ilginç bir görüntü oluşturdu.

ÇANAKKALE'YE ÖNCE PYTLİVY ULAŞTI

İlk olarak Rus Donanması’na ait 868 borda numaralı ’BSF Pytlivy’ isimli savaş gemisi, dün boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönerek saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

GÜDÜMLÜ FÜZE DESTROYERİ ARKADAN TAKİP EDİYOR

Ardından 870 borda numaralı güdümlü füze destroyeri ’Smetlivy ’ adlı savaş gemisi ise saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine vardı.

İki Rus savaş gemisi peş peşe Kilitbahir köyünde bulunan Dur Yolcu yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi’ne açıldıktan sonra, Akdeniz'e doğru yol aldı.

AKDENİZ'E TAKVİYE

İki geminin Suriye'de Rus deniz üssü bulunan Tartus'a gittiği bildirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'nın siyasi parti oyunuTerör örgütü PKK'nın siyasi parti oyunuÇanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan A.A, örgütün şehirlerdeki faaliyetleri hakkında önemli bilgiler verdi.
Kocaman'dan olay sözler: 5 dikiş atıldı kan neredeKocaman'dan olay sözler: 5 dikiş atıldı kan neredeFenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarda Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Bu olaylarla ilgili Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman gündem olacak açıklamalarda bulundu.
TSK'da bir dönem sona eriyor!TSK'da bir dönem sona eriyor!Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yeni üniformaların üretimi hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve komuta kademesince de giyilen yeni kamuflaj üniformaların temmuz başına kadar birliklere dağıtılması planlanıyor.
Akdeniz'e ilerliyorlarAkdeniz'e ilerliyorlarKimyasal silah iddialarının ardından ABD'nin Tomahawk füzeleriyle Akdeniz'deki gemisinden vurduğu Suriye'de üsleri bulunan Rusya'nın 2 askeri gemisi daha önce İstanbul Boğazı'ndan sonra Çanakkale Boğazı'ndan geçerek yönünü Ege'ye çevirdi.
12 bin kişilik gönüllü ordu!12 bin kişilik gönüllü ordu!TUREB’e bağlı 12 bin turist rehberi, Zeytin Dalı Harekâtı’nın nedenini ve sonuçlarını dünyaya anlatacak. Birlik Başkanı Apalı, “Kampanya 37 dilde yapılacak. Bilboardlar, yazılı ve görsel medyayı etkin kullanıp tanıtım broşürleri dağıtacağız” dedi
Ünlü turizmci aileye gözaltıÜnlü turizmci aileye gözaltıAntalya'daki Delphin Otelleri’nin sahipleri arasında yer alan Ufuk Cömertoğlu ve oğlu Alper Cömertoğlu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Firari hain Enes Kanter'den alçak paylaşım22 Nisan 2018 Pazar 10:10
  • Partiler gözünü onlara çevirdi!Sayıları 1,5 milyon22 Nisan 2018 Pazar 09:40
  • Erdoğan: Avrupa'yı orada toparlayacağız22 Nisan 2018 Pazar 08:45
  • Büyük tuzak! Paralara çökecekler22 Nisan 2018 Pazar 08:05
  • Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!22 Nisan 2018 Pazar 07:41
  • Suudi sarayında askeri hareketlilik!22 Nisan 2018 Pazar 00:46
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı21 Nisan 2018 Cumartesi 22:08
  • Erdoğan'dan canlı yayında erken seçim yorumu21 Nisan 2018 Cumartesi 22:04
  • Erdoğan'dan MHP ile ortak miting açıklaması21 Nisan 2018 Cumartesi 22:03
  • Kırmızı listedeki terörist öldürüldü21 Nisan 2018 Cumartesi 21:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri