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TSK'da bir dönem sona eriyor!

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TSK'da bir dönem sona eriyor!
Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yeni üniformaların üretimi hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve komuta kademesince de giyilen yeni kamuflaj üniformaların temmuz başına kadar birliklere dağıtılması planlanıyor.
TSK'da bir dönem sona eriyor! TSK'da bir dönem sona eriyor! TSK'da bir dönem sona eriyor!

 

TSK'de kamuflajların değiştirilmesine yönelik çalışmada sona gelindi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi, Hatay'daki askeri birlikleri ziyareti sırasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından giyilen koyu renkli kamuflajlar Mehmetçik'in yeni üniforması olarak belirlendi. Üniformalardaki değişimle TSK'ye sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 15 Temmuz 2016'da oluşturdukları kötü intibanın ortadan kalkacağı değerlendiriliyor.

İLK OLARAK ZEYTİN DALI'NDA KULLANILDI

TSK'de kamuflaj üniformaların değişikliğine yönelik çalışmaların ilk aşaması tasarım oldu. Üniformaların yeniden tasarlanmasına Orgeneral Akar'ın emri doğrultusunda 2016'da başlandı. Yeni tasarım üniformanın pilot üretimi da ilk olarak Orgeneral Akar tarafından kullanıldı.

Nano teknolojiyle üretilen, uydudan bakıldığında askerlerin görünmesini engelleyen, ultraviyole ışınlarından koruyan ve yıkandığında normallere oranla 8 kat hızlı kuruyan kumaşlarla üretilen kamuflajların yeni tasarımında en büyük farklılığı, rütbenin taşındığı alan oluşturdu. Mevcutta omuzlarda bulunan rütbeler, Orgeneral Akar'ın giydiği üniformada göğsün sağ bölümünde yer aldı. Rütbe boyutunun diğerine oranla daha küçük olduğu bölümün hemen altında ise soyadı ve kan grubu bilgisinin bulunduğu isimlik yer aldı. Bröveler ise eski üniformalardaki yerlerini korudu.

Pilot uygulamaya ilişkin alınan geri dönüşlerin ardından tasarımda düzenlemeye gidildi. Düzenleme sonucu göğsün sağ alt bölümüne alınan rütbeler yeniden omuzlara taşındı. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kamuflaj üniformaların renk tonlarına yönelik de değişiklik kararı alındı. Üniformalarda renk konusunda yapılan değişikliğin ardından komuta kademesi yeni üniformaları Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcında giydi. Değişiklik kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelince giyilen kamuflajlarda da değişiklik dikkati çekti.

BORDO BERELİLERDE DE ÜNİFORMA DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni kamuflaj üniformalarının üretimine başlandı. Üniformaların temmuz başına kadar birliklere gönderilmesi ve Mehmetçik tarafından kullanılması planlanıyor.

Öte yandan, pilotlar tarafından kullanılan tulumlarla Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin üniformalarında da değişikliğe yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BAHRİYELİLERİN DE DEĞİŞMİŞTİ

AA'nın haberine göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında da eğitim üniformaları 2017'de değiştirilmişti.

"Bahriye mavisi" olarak bilinen lacivert ağırlıklı yeni üniforma ilk olarak eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından kullanılmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında çalışmaların ardından "işbaşı" olarak adlandırılan ve gemide görev yapan personelin giydiği bej rengi eğitim üniforması koyu lacivert pantolon, denizci mavisi gömlekten oluşan yeni üniforma lacivert renkli rüzgarlık ile tamamlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki çalışmalar 3 yılı aşkın sürdü. Diğer donanmaların kullandığı üniformalar incelendi, Ar-Ge çalışmaları yapıldı. Hazırlanan örneklere ilişkin yapılan anketlerle personelin görüşleri alındı, yeni üniformada kullanılacak renklerin psikolojik etkileri araştırıldı. Yeni işbaşı kıyafetleri, deneme süreci kapsamında pilot uygulama yapılarak bazı gemi ve denizaltılarda personel tarafından kullanıldı.

Olumlu geri dönüşlerin ardından Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığının Deniz Dikimevi Müdürlüğünce yeni üniformaların dikildi ve 1 Mart 2017'den itibaren kullanılmaya başlandı.

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