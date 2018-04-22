22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:34Güneş 06:08Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:57Yatsı 21:25
    • 19°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,132 0.18
  • Dolar: 4,0581 0.43
  • Euro: 4,9812 -0.14

Hükümetten CHP açıklaması: Siyasi ahlaksızlık

»
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekile ilişkin açıklamalar yaptı.
Hükümetten CHP açıklaması: Siyasi ahlaksızlık
Hükümetten CHP açıklaması: Siyasi ahlaksızlık Hükümetten CHP açıklaması: Siyasi ahlaksızlık Hükümetten CHP açıklaması: Siyasi ahlaksızlık


Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekile ilişkin yaptığı açıklamada “Bu kirli ve ahlaksız icraatı ile CHP yönetimi, cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon, geçmişte Güneş Motel'de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018'de tekrarı anlamına gelmiyor mu, ne dersiniz?" dedi.

'SİYASİ AHLAKSIZLIK...'

Bekir Bozdağ, "Geçmişte HDP'nin başarısı için dua-destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı. 15 milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir." dedi.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hükümetten CHP açıklaması: Siyasi ahlaksızlıkHükümetten CHP açıklaması: Siyasi ahlaksızlıkBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekile ilişkin açıklamalar yaptı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi parti oyunuTerör örgütü PKK'nın siyasi parti oyunuÇanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan A.A, örgütün şehirlerdeki faaliyetleri hakkında önemli bilgiler verdi.
Kocaman'dan olay sözler: 5 dikiş atıldı kan neredeKocaman'dan olay sözler: 5 dikiş atıldı kan neredeFenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarda Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Bu olaylarla ilgili Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman gündem olacak açıklamalarda bulundu.
TSK'da bir dönem sona eriyor!TSK'da bir dönem sona eriyor!Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yeni üniformaların üretimi hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve komuta kademesince de giyilen yeni kamuflaj üniformaların temmuz başına kadar birliklere dağıtılması planlanıyor.
Akdeniz'e ilerliyorlarAkdeniz'e ilerliyorlarKimyasal silah iddialarının ardından ABD'nin Tomahawk füzeleriyle Akdeniz'deki gemisinden vurduğu Suriye'de üsleri bulunan Rusya'nın 2 askeri gemisi daha önce İstanbul Boğazı'ndan sonra Çanakkale Boğazı'ndan geçerek yönünü Ege'ye çevirdi.
12 bin kişilik gönüllü ordu!12 bin kişilik gönüllü ordu!TUREB’e bağlı 12 bin turist rehberi, Zeytin Dalı Harekâtı’nın nedenini ve sonuçlarını dünyaya anlatacak. Birlik Başkanı Apalı, “Kampanya 37 dilde yapılacak. Bilboardlar, yazılı ve görsel medyayı etkin kullanıp tanıtım broşürleri dağıtacağız” dedi
  • Ünlü turizmci aileye gözaltı22 Nisan 2018 Pazar 11:30
  • Firari hain Enes Kanter'den alçak paylaşım22 Nisan 2018 Pazar 10:10
  • Partiler gözünü onlara çevirdi!Sayıları 1,5 milyon22 Nisan 2018 Pazar 09:40
  • Erdoğan: Avrupa'yı orada toparlayacağız22 Nisan 2018 Pazar 08:45
  • Büyük tuzak! Paralara çökecekler22 Nisan 2018 Pazar 08:05
  • Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!22 Nisan 2018 Pazar 07:41
  • Suudi sarayında askeri hareketlilik!22 Nisan 2018 Pazar 00:46
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı21 Nisan 2018 Cumartesi 22:08
  • Erdoğan'dan canlı yayında erken seçim yorumu21 Nisan 2018 Cumartesi 22:04
  • Erdoğan'dan MHP ile ortak miting açıklaması21 Nisan 2018 Cumartesi 22:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri