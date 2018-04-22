Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekile ilişkin yaptığı açıklamada “Bu kirli ve ahlaksız icraatı ile CHP yönetimi, cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon, geçmişte Güneş Motel'de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018'de tekrarı anlamına gelmiyor mu, ne dersiniz?" dedi.
'SİYASİ AHLAKSIZLIK...'
Bekir Bozdağ, "Geçmişte HDP'nin başarısı için dua-destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı. 15 milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir." dedi.
22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
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Hükümetten CHP açıklaması: Siyasi ahlaksızlık
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekile ilişkin açıklamalar yaptı.
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