Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Caner Erkin, maçın ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Caner Erkin'in sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi. Buna göre milli futbolcu sezonun kalanında forma giyemeyecek.
23 Nisan 2018 Pazartesi6 Şaban 1439
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Beşiktaş'ta yıldız futbolcu sezonu kapattı
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