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Beşiktaş'tan derbi öncesi kritik galibiyet!

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Beşiktaş'tan derbi öncesi kritik galibiyet!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş'tan derbi öncesi kritik galibiyet! Beşiktaş'tan derbi öncesi kritik galibiyet! Beşiktaş'tan derbi öncesi kritik galibiyet!

 

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'u son bölümde bulduğu 2 golle 3-1 yendi ve Galatasaray derbisine moralli gitmeyi başardı. 

Maça taraftarının desteğiyle iyi başlayan beşiktaş, aradığı golü 13. dakikada duran toptan buldu. Sağ taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boutaib'e çarpan top, altıpasta Negredo'nun önüne düştü. İspanyol futbolcu, sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ligde 7. kez fileleri havalandıran golcü isim, taoplamda da 15 gole ulaştı.  

Golden sonra oyunu daha rölantide götürmeye çalışan Beşiktaş, 33. dakikada kalesinde hiç beklemediği bir gol gördü. Boutaib'in pasıyla ceza sahasının sol tarafında topu kontrol eden Pereira ceza sahasında önce Vida'yı ekarte etti, ardından da skora dengeyi getiren gole imza attı. 

İkinci yarıda oyunu tamamen Malatya yarı alanına yıkan Beşiktaş, aradığı golü 81. dakikada buldu. Adriano'nun nefis ortasında siyah beyazlıların 2018'deki en golcü ismi Talisca sahneye çıktı ve kafayla takımını bir kez daha öne geçirdi. Brezilyalı yıldız böylece ligdeki 13. golüne imza atmış oldu. 

88. dakikada siyah beyazlılar farkı ikiye çıkardı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını rahatlatan isim oldu. 

Maçı da 3-1 kazanan Beşiktaş, puanını 62'ye çıkardı ve Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmamış oldu. Malatyaspor ise 38 puanda kaldı.



BEŞİKTAŞ 3-1 EVKUR YENİ MALATYASPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken 

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner (Dk. 53 Gökhan), Medel, Oğuzhan (Dk. 66 Tolgay), Quaresma, Talisca, Babel (Dk. 78 Lens), Negredo

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat (Dk. 81 Doria), Azubuike, Saido (Dk. 66 Aytaç), Pereira, Adem (Dk. 72 Gilberto), Boutaib

GOLLER: Dk. 13 Negredo, Dk. 81 Talisca, Dk. 88 Quaresma (Beşiktaş) - Dk. 33 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Murat, Sadık (Evkur Yeni Malatyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada maçın ilk şutu Beşiktaş'tan geldi. Ceza alanının sağından kaleyi yoklayan Talisca'nın şutunu kaleci yatarak kontrol etti.

5'inci dakikada Talisca, Quaresma'nın ortasına kafayı vurdu ancak top kalenin üzerinden auta gitti.

13'üncü dakikada Negredo, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Quaresma'nın kullandığı kornerde savunmaya çarpan topu İspanyol golcü ağlara gönderdi: 1-0.

27'nci dakikada konuk ekipten Adem'in ceza alanı dışından çektiği şutta top farklı şekilde auta gitti.

33'üncü dakikada ceza alanının solunda Boutaib'in pasıyla topla buluşan Pereira, savunmanın arasından düzgün bir vuruşla takımına eşitliği sağlayan golü kaydetti: 1-1.

38'inci dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

44'üncü dakikada hızlı gelişen atakta Pereira'nın ceza alanı dışından vurduğu sert top auta gitti.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



46'ncı dakikada ikinci yarının ilk atağı konuk takımdan geldi. Cissokho'nun soldan ortasına yerden sert vuran Boutaib'in şutu yandan dışarı çıktı.

53'üncü dakikada sakatlanarak kendisini yere bırakan Beşiktaşlı Caner'in yerine Gökhan Gönül oyuna dahil oldu.

54'üncü dakikada Quaresma'nın ortasında topla buluşan Talisca sağ çaprazdan vurdu ancak top dışarı çıktı.

57'nci dakikada sağdan ortalayan Quaresma'nın pasında Talisca'nın kafa vuruşunu kaleci ayaklarıyla uzaklaştırdı.

60'ıncı dakikada ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ta Quaresma'nın içeri kestiği topa yerden vuran Negredo topu auta gönderdi.

62'nci dakikada sağ çaprazdan duran top kullanan Talisca'nın kaleye gönderdiği top kimseye değmeden dışarı çıktı.

67'nci dakikada Fabri'nin önde olduğunu gören Malatyasporlu Boutaib, uzaktan vurdu ancak kaleci topu kolay kontrol etti.

68'inci dakikada siyah beyazlı futbolcu Babel'in ceza alanı dışından kaleye aşırtma şutu üst direğin yanından auta gitti.

81'inci dakikada Adriano'nun sol kanattan içeri kestiği topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Talisca, ağları sarstı: 2-1.

88'inci dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti: 3-1.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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