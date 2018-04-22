Bakan Sarıeroğlu, EKPSS adaylarını ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bugün gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin (EKPSS) "Engel durumuna göre sınavı 27 farklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Dünyada uygulanan tek model, bu model." dedi.

Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde EKPSS'ye girecek adayları ziyaret etti.

Sınav yapılan yerlerin fiziki şartlarının uygunluğunu kontrol etmek ve başarılar dilemek için adayları ziyaret ettiğini aktaran Sarıeroğlu, "Engel durumuna göre sınavı, 27 farklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Dünyada uygulanan tek model, bu model. İki yılda bir sınavları gerçekleştiriyoruz. En son yaptığımız düzenleme ile 4 sene içerisinde iki sınava giren kardeşlerimizin en yüksek puanları ile işlemlerini yapmaya başladık. Bunu gerçekleştirme nedenimiz de kardeşlerimizin üzerindeki sınav baskısını, stresini azaltmak." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyareti sırasında bir araya geldiği ailelerin görüşlerini, önerilerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinlediklerini belirten Sarıeroğlu, "Bunlarla ilgili adımlarımızı atmak için gayret içerisinde olacağız." diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde engelli vatandaşlarla ilgili çok önemli düzenlemeler yapıldığına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Aslında hak olan çalışmaları hayata geçirdik. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde de engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında aktif olması ve en başta da çalışma hayatında daha çok yer almaları ile ilgili stratejilerimizi oluşturacağız. 2002 yılında 5 bin 777 engellimiz kamuda memur olarak istihdam ediliyordu. En son 2 bin 500 kişilik bir atama yaptık bu ay içerisinde, sene sonunda da 2 bin 500 kişilik bir atamamız olacak ve bunlarla birlikte 2002 yılında 5 bin 777 kamuda memur sayımızı 57 bine ulaştırmış durumdayız. İŞKUR aracılığıyla kamuda yüzde 4 engelli kotamız var. Bu kota ile birlikte 370 bin kardeşimizin şu anda istihdamını da İŞKURaracılığıyla gerçekleştirmiş durumdayız."

Sınav koşullarının, ÖSYM Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak çalışmasıyla ve büyük titizlikle oluşturulduğunu kaydeden Sarıeroğlu, tüm engelli adaylara başarılar dileyerek, istihdam imkanlarından en üst seviyelerde yararlanmalarını temenni etti.

Sınava 88 bin engelli vatandaşın girdiğini aktaran Sarıeroğlu, sınavda aralarında işaretleyiciler, okuyucular olmak üzere 60 bin görevlinin yer aldığını ifade etti.

- "Onlar adına heyecanlandım"

Engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Onların, ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve geleceğe dair daha güçlü şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için bütün imkanları seferber ettik, bundan sonra da seferber edeceğiz." diye konuştu.

Engelli adaylarının heyecanlarına ortak olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Ben de onlar adına heyecanlandım." değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, yakın zamanda büyük bir firmayla engelli istihdamına yönelik protokol imzalanacağını bildirdi.

Bakan Sarıeroğlu'na ziyaretinde ÖSYM Başkan Yardımcısı Murat İlikhan da eşlik etti.