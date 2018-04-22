23 Nisan 2018 Pazartesi6 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:32Güneş 06:07Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:58Yatsı 21:27
    • 15°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,230 0.06
  • Dolar: 4,0581 0.43
  • Euro: 4,9812 -0.14

Bakan Sarıeroğlu, EKPSS adaylarını ziyaret etti

»
Bakan Sarıeroğlu, EKPSS adaylarını ziyaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bugün gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin (EKPSS) "Engel durumuna göre sınavı 27 farklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Dünyada uygulanan tek model, bu model." dedi.
Bakan Sarıeroğlu, EKPSS adaylarını ziyaret etti Bakan Sarıeroğlu, EKPSS adaylarını ziyaret etti Bakan Sarıeroğlu, EKPSS adaylarını ziyaret etti

 

Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde EKPSS'ye girecek adayları ziyaret etti.

Sınav yapılan yerlerin fiziki şartlarının uygunluğunu kontrol etmek ve başarılar dilemek için adayları ziyaret ettiğini aktaran Sarıeroğlu, "Engel durumuna göre sınavı, 27 farklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Dünyada uygulanan tek model, bu model. İki yılda bir sınavları gerçekleştiriyoruz. En son yaptığımız düzenleme ile 4 sene içerisinde iki sınava giren kardeşlerimizin en yüksek puanları ile işlemlerini yapmaya başladık. Bunu gerçekleştirme nedenimiz de kardeşlerimizin üzerindeki sınav baskısını, stresini azaltmak." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyareti sırasında bir araya geldiği ailelerin görüşlerini, önerilerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinlediklerini belirten Sarıeroğlu, "Bunlarla ilgili adımlarımızı atmak için gayret içerisinde olacağız." diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde engelli vatandaşlarla ilgili çok önemli düzenlemeler yapıldığına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Aslında hak olan çalışmaları hayata geçirdik. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde de engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında aktif olması ve en başta da çalışma hayatında daha çok yer almaları ile ilgili stratejilerimizi oluşturacağız. 2002 yılında 5 bin 777 engellimiz kamuda memur olarak istihdam ediliyordu. En son 2 bin 500 kişilik bir atama yaptık bu ay içerisinde, sene sonunda da 2 bin 500 kişilik bir atamamız olacak ve bunlarla birlikte 2002 yılında 5 bin 777 kamuda memur sayımızı 57 bine ulaştırmış durumdayız. İŞKUR aracılığıyla kamuda yüzde 4 engelli kotamız var. Bu kota ile birlikte 370 bin kardeşimizin şu anda istihdamını da İŞKURaracılığıyla gerçekleştirmiş durumdayız."

Sınav koşullarının, ÖSYM Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak çalışmasıyla ve büyük titizlikle oluşturulduğunu kaydeden Sarıeroğlu, tüm engelli adaylara başarılar dileyerek, istihdam imkanlarından en üst seviyelerde yararlanmalarını temenni etti.

Sınava 88 bin engelli vatandaşın girdiğini aktaran Sarıeroğlu, sınavda aralarında işaretleyiciler, okuyucular olmak üzere 60 bin görevlinin yer aldığını ifade etti.

- "Onlar adına heyecanlandım"

Engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Onların, ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve geleceğe dair daha güçlü şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için bütün imkanları seferber ettik, bundan sonra da seferber edeceğiz." diye konuştu.

Engelli adaylarının heyecanlarına ortak olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Ben de onlar adına heyecanlandım." değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, yakın zamanda büyük bir firmayla engelli istihdamına yönelik protokol imzalanacağını bildirdi.

Bakan Sarıeroğlu'na ziyaretinde ÖSYM Başkan Yardımcısı Murat İlikhan da eşlik etti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'deizm' tepkisiDiyanet İşleri Başkanı'ndan 'deizm' tepkisiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır? Böyle bir şey olur mu? Bu tür propagandalara sakın prim vermeyin' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı mesaj ile uyardıİçişleri Bakanlığı mesaj ile uyardıİçişleri Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı telefon mesajıyla uyardı.
Bakan Sarıeroğlu, EKPSS adaylarını ziyaret ettiBakan Sarıeroğlu, EKPSS adaylarını ziyaret ettiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bugün gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin (EKPSS) "Engel durumuna göre sınavı 27 farklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Dünyada uygulanan tek model, bu model." dedi.
Yunanistan'dan küstah 'Türkiye' çıkışıYunanistan'dan küstah 'Türkiye' çıkışıYunanistan Başbakanlık Ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir televizyon kanalına verdiği demeç hakkında açıklamada bulundu.
Hükümetten CHP açıklaması: Siyasi ahlaksızlıkHükümetten CHP açıklaması: Siyasi ahlaksızlıkBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekile ilişkin açıklamalar yaptı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi parti oyunuTerör örgütü PKK'nın siyasi parti oyunuÇanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan A.A, örgütün şehirlerdeki faaliyetleri hakkında önemli bilgiler verdi.
  • Kocaman'dan olay sözler: 5 dikiş atıldı kan nerede22 Nisan 2018 Pazar 12:26
  • TSK'da bir dönem sona eriyor!22 Nisan 2018 Pazar 12:17
  • Akdeniz'e ilerliyorlar22 Nisan 2018 Pazar 12:16
  • 12 bin kişilik gönüllü ordu!22 Nisan 2018 Pazar 12:15
  • Ünlü turizmci aileye gözaltı22 Nisan 2018 Pazar 11:30
  • Firari hain Enes Kanter'den alçak paylaşım22 Nisan 2018 Pazar 10:10
  • Partiler gözünü onlara çevirdi!Sayıları 1,5 milyon22 Nisan 2018 Pazar 09:40
  • Erdoğan: Avrupa'yı orada toparlayacağız22 Nisan 2018 Pazar 08:45
  • Büyük tuzak! Paralara çökecekler22 Nisan 2018 Pazar 08:05
  • Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!22 Nisan 2018 Pazar 07:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri