Ankaragücü Süper Lig yolunda farka koştu

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın takımı Ankaragücü ile Erkan Sözeri'nin çalıştırdığı Gazişehir kozlarını paylaştı. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankaragücü 4-0'lık skorla galip geldi.
Ev sahibini zafere taşıyan golleri 20. dakikada İsmail Konuk kendi kalesine, 30. dakikada İlhan Parlak, 57'de Umut Nayir ve 86'da Sedat Ağçay kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 59 yaparak ilk iki iddiasını sürdürdü. Başkent temsilcisi ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini de 3 maça çıkardı. Gazişehir ise 53 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak. Gazişehir Gaziantep sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek