İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen mesajlarda, “Kendisini devlet büyüklerimizin özel kalem müdürü, danışmanı gibi ünvanlar kullanarak tanıtan ve menfaat temin etmek isteyenlere itibar etmeyiniz. 156-155-112 ihbar hattını arayın” ifadeleri kullanıldı.
23 Nisan 2018 Pazartesi6 Şaban 1439
- Kadınlardan tacizciye meydan dayağı!Füze yüklü Rus savaş gemileri Akdeniz'e ilerliyorMacron'dan dikkat çeken Suriye yorumuDiyanet İşleri Başkanı'ndan 'deizm' tepkisiTrump’tan Kuzey Kore çıkışı!İçişleri Bakanlığı mesaj ile uyardıBaşakşehir'e şok! Arda Turan ayrılıyorAnkaragücü Süper Lig yolunda farka koştuKılıçdaroğlu'ndan Baykal'a sürpriz ziyaretSergen Yalçın: Curcunanın göbeğindeyiz
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:32 Güneş 06:07 Öğle 13:09 İkindi 16:54 Akşam 19:58 Yatsı 21:27
- 15°C Adana
- 13°C Adıyaman
- 10°C Afyon
- 3°C Ağrı
- 14°C Amasya
- 13°C Ankara
- 17°C Antalya
- 9°C Artvin
- 16°C Aydın
- 12°C Balıkesir
- BIST: 110.932 -1.06
- Altın: 175,230 0.06
- Dolar: 4,0581 0.43
- Euro: 4,9812 -0.14
İçişleri Bakanlığı mesaj ile uyardı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'deizm' tepkisiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır? Böyle bir şey olur mu? Bu tür propagandalara sakın prim vermeyin' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı mesaj ile uyardıİçişleri Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı telefon mesajıyla uyardı.
Bakan Sarıeroğlu, EKPSS adaylarını ziyaret ettiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bugün gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin (EKPSS) "Engel durumuna göre sınavı 27 farklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Dünyada uygulanan tek model, bu model." dedi.
Yunanistan'dan küstah 'Türkiye' çıkışıYunanistan Başbakanlık Ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir televizyon kanalına verdiği demeç hakkında açıklamada bulundu.
Hükümetten CHP açıklaması: Siyasi ahlaksızlıkBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekile ilişkin açıklamalar yaptı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kadınlardan tacizciye meydan dayağı!
- Silahla kafeteryayı bastı, Bakan aradı ikna etti
- Afrin'den kaçan PKK'lılara ağır darbe
- Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' açıklaması
- Sancar: Türk dünyasına borcunuz var
- Çırak olarak başladı, ihracatçı oldu
- 3 kişinin yaşadığı köyde eşiyle yarışacak
- Diriliş severleri çılgına döndü
- Görünce şaşkına döndüler! Arılar yazdı...
- İlginç erken seçim çıkışı: Oh çektim!
- Nisan ayında oraya kar yağdı!
- 'Sarkıntılık edersem, beni vur' dedi, öldürüldü!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.