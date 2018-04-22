Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD basınına verdiği açıklamada, ABD, Fransa ve müttefiklerinin savaş sonrası yeni Suriye’yi inşa etmek için bölgeden çekilmemesi gerektiğini söyledi.
'SURİYE'DEN AYRILIRSAK...'
ABD’nin yalnız silahlı kuvvetlerinin değil, diplomasi varlığının da şuanda Suriye’de olduğunu söyleyen Macron “Biz savaştan sonra yeni Suriye’yi inşa edeceğiz, işte bu yüzden ABD’nin oynadığı rol çok önemli” şeklinde konuştu. DEAŞ’a karşı başlattıkları savaşı bitirdikten sonrada bölgede kalmak zorunda olduklarını vurgulayan Macron, “Çok net olacağım. Eğer tamamen çekilirsek, bölgeyi İran rejimine, Beşar Esad’a bırakacağız. Onlarda yeni bir savaş hazırlayacaklar” ifadelerini kullandı.
'RUSYA VE TÜRKİYE ÖNEMLİ ROLE SAHİP'
Yeni Suriye’nin inşasında Fransa, ABD ve müttefiklerinin çok önemli rolleri olduğunun altını çizen Macron “DEAŞ’a karşı olan savaşın ardından, ABD, Fransa ve müttefiklerimizin, dahası, bölgedeki ülkeler, Rusya ve Türkiye’nin bile yeni Suriye’nin inşasında çok önemli rolleri olacak” şeklinde konuştu.
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Macron'dan dikkat çeken Suriye yorumu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD basınına verdiği açıklamada, ABD, Fransa ve müttefiklerinin savaş sonrası yeni Suriye’yi inşa etmek için bölgeden çekilmemesi gerektiğini söyledi.
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