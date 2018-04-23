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Fotoğraflar ortaya çıktı! ABD devam ediyor

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Fotoğraflar ortaya çıktı! ABD devam ediyor
ABD, Suriye’de DEAŞ’ın büyük ölçüde temizlenmesine rağmen terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini sürdürüyor, Ayn İsa’daki askeri üste teröristleri eğitmeye de devam ediyor.
Fotoğraflar ortaya çıktı! ABD devam ediyor Fotoğraflar ortaya çıktı! ABD devam ediyor Fotoğraflar ortaya çıktı! ABD devam ediyor

Münbiç’e kurduğu yeni iki üsle birlikte Suriye’de bilinen 15 noktada askeri üsse sahip olan ABD’nin, PKK/YPG’li teröristleri eğitmeye tam gaz devam ettiği bildiriliyor. Suriye’nin kuzeyindeki Ayn el-Arab (Kobani) bölgesindeki en önemli askeri yapılanmalarından biri Ayn İsa bölgesindeki askeri üste bulunuyor. Ayn İsa’daki üste daha önce omurgasını PKK’nın Suriye yapılanması YPG’nin oluşturduğu SDG (Suriye Demokratik Güçleri) mensuplarının alındığı Rakka İç Güvenlik Gücü eğitimleri yapılıyordu. Buradan eğitilen teröristler örgüt yöneticilerinin ve ABD’li askerlerin katıldığı törenlerle mezun edildi.

ASKERİ UZMAN EĞİTİYOR

Yerel kaynakların bildirdiğine göre Ayn İsa ve çevresindeki askeri varlığını arttıran ABD ordusu, yaklaşık bir ay önce Ayn İsa kasabasının hemen yanı başında yer alan bir okulu askeri üs haline getirdi. Burada ABD’li askerlerle birlikte Uluslararası Koalisyon Gücü’ne dahil olan bazı ülkelerin askeri unsurlarının da bulunduğu belirtiliyor. Yerel kaynaklar üste daha önce verilen eğitimlerin devam ettiğini, PKK/YPG’li teröristlerin ABD’li askeri uzmanlar tarafından eğitildiğini bildiriyor. Üs aynı zamanda PKK/YPG’ye silah, mühimmat ve personel taşıma amaçlı olarak kullanılıyor. PKK/YPG ile ortak kullanılan noktalara mühimmat buradan sağlanıyor.

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ÜSSÜN GÜVENLİĞİ YPG’DEN

Rakka’nın 70 km. kuzeyindeki Ayn İsa kasabası kırsalında yer alan üste askeri eğitimler daha önce Pentagon’a yakınlığı ile bilinen ve askeri yayınlar yapan Atlanta merkezli DVIDS (Savunma Görsel Enformasyon Dağıtım Servisi) tarafından da yayınlandı. Kullanıma başladığı dönemde Amerika’nın Suriye’nin kuzeyindeki en büyük üssü olarak bilinen üste 100’den fazla Amerikan askerinin bulunduğu belirtiliyor. Üssün güvenliğini ABD askerlerinin yanı sıra çevresindeki YPG’liler sağlıyor. Üssün yaklaşık 400 metre güneybatısında ise PKK/YPG’nin aktif olarak kullandığı ve bir askeri kulenin de olduğu güvenlik noktası bulunuyor.

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