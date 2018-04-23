23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:32Güneş 06:07Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:58Yatsı 21:27
    • 14°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,230 0.06
  • Dolar: 4,0581 0.43
  • Euro: 4,9812 -0.14

İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama:Vurulmalıydı!

»
İsrail'deki aşırı sağcı vekil Smotrich, Filistin'in sembol isimlerinden 17 yaşındaki genç kız Ahed et-Temimi'nin dizinden vurulması gerektiğini söyledi.
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama:Vurulmalıydı!
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama:Vurulmalıydı! İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama:Vurulmalıydı! İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama:Vurulmalıydı!

İsrail'deki Yahudi Evi Partisinden Bezalel Smotrich, Filistin'in sembol isimlerinden cesur kız 17 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin "en azından dizinden vurulması gerektiğini" belirtti.

İsrailli Milletvekili Smotrich, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bence o kız (Ahed et-Temimi) en azından dizinden vurulmalıydı. Böylelikle hayat boyu ev hapsine mahkum olurdu." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİ CESUR KIZ AHED ET-TEMİMİ

Meretz Partisi Milletvekili Michal Rozin ise söz konusu açıklamaya, "Kendinden utanmalısın, geçen hafta İsrailli yerleşimciler İsrail ordusunun askerlerine taş attı, onlara ateş açtılar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İŞGALCİ İSRAİL TARAFINDAN CEZAEVİNE KONULDU

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanıyordu. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Temimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan İsrail askeri cezaevinde tutuluyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama:Vurulmalıydı!İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama:Vurulmalıydı!İsrail'deki aşırı sağcı vekil Smotrich, Filistin'in sembol isimlerinden 17 yaşındaki genç kız Ahed et-Temimi'nin dizinden vurulması gerektiğini söyledi.
Fotoğraflar ortaya çıktı! ABD devam ediyorFotoğraflar ortaya çıktı! ABD devam ediyorABD, Suriye’de DEAŞ’ın büyük ölçüde temizlenmesine rağmen terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini sürdürüyor, Ayn İsa’daki askeri üste teröristleri eğitmeye de devam ediyor.
Füze yüklü Rus savaş gemileri Akdeniz'e ilerliyorFüze yüklü Rus savaş gemileri Akdeniz'e ilerliyorKimyasal silah iddialarının ardından ABD'nin Tomahawk füzeleriyle Akdeniz'deki gemisinden vurduğu Suriye'de üsleri bulunan Rusya'nın 2 askeri gemisi daha önce İstanbul Boğazı'ndan sonra Çanakkale Boğazı'ndan geçerek yönünü Ege'ye çevirdi.
Macron'dan dikkat çeken Suriye yorumuMacron'dan dikkat çeken Suriye yorumuFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "DEAŞ sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli. Aksi durumda yeni bir savaşa hazırlanacaklar" söyledi.
Trump’tan Kuzey Kore çıkışı!Trump’tan Kuzey Kore çıkışı!Kendisini eleştirenlere cevap veren ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore’yle ilgili adımlarını savundu.
Almanya’dan Rusya açıklamasıAlmanya’dan Rusya açıklamasıAlmanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya ile Rusya’nın daha yakın birliktelikler kurması gerektiğini söyledi.
  • Ruhani'nin yardımcısından tepki çeken sözler22 Nisan 2018 Pazar 22:36
  • Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı22 Nisan 2018 Pazar 22:35
  • Darbe korkusu yaşanan gece sonrası ilk yasak!22 Nisan 2018 Pazar 12:19
  • Erdoğan ile tanışmak istiyor!22 Nisan 2018 Pazar 12:19
  • Avrupa ülkesinde alkol yasağı22 Nisan 2018 Pazar 12:16
  • ABD'den itiraf!21 Nisan 2018 Cumartesi 21:56
  • Türkiye'ye gelecekti! MOSSAD öldürdü21 Nisan 2018 Cumartesi 21:53
  • Hollanda'dan skandal Türkiye açıklaması!21 Nisan 2018 Cumartesi 21:51
  • Çipras'a Yunan seçmenden kötü haber21 Nisan 2018 Cumartesi 15:40
  • İran'da 'Turgut Özal' için bu başlığı attılar21 Nisan 2018 Cumartesi 15:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri