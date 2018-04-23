23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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Bomba HDP detayı! İtirafçı olup her şeyi bir bir anlattı

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Terör örgütü PKK’nın şehir faaliyetleri deşifre edildi. Kurulan sözde siyaset akademisi ile örgütsel eğitimler verildiğini anlatan itirafçı A.A., bunun HDP ve DBP çatısı altında yürütüldüğünü söyledi
Bomba HDP detayı! İtirafçı olup her şeyi bir bir anlattı
Bomba HDP detayı! İtirafçı olup her şeyi bir bir anlattı Bomba HDP detayı! İtirafçı olup her şeyi bir bir anlattı Bomba HDP detayı! İtirafçı olup her şeyi bir bir anlattı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör örgütü PKKsoruşturması kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı olan A.A., örgütün şehirlerdeki faaliyetleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul’da yakalanarak soruşturmanın yürütüldüğü Çanakkale’ye gönderilen PKK’lı A.A., örgütün siyasi partiler aracılığıyla şehirlerde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ŞEHİR YAPILANMASINA ÖRGÜTSEL EĞİTİM!

A.A., terör örgütü PKK’nın, şehir yapılanmasına “siyaset akademisi” adı altında örgütsel eğitimler verdiğini belirtti. Siyaset akademilerinde ideolojik eğitimler verildiğine dikkat çeken A.A., “Abdullah Öcalan hakkında eğitimler veriliyordu. Eğitim alanlar, Hakkari’de yerel halktan oluşan, çoğunluğu HDP ve DBP yöneticilerinden oluşan bir gruptu. Hakkari’de, Şırnak’ta, Van’da her yerde bu eğitimler yapılmaktadır” diye konuştu.

SÖZDE AKADEMİ PKK’NIN KURUMU

Kendisinin de sözde “kadın akademisi”nde yer aldığını itiraf eden A.A., şunları kaydetti: “Siyaset akademisinden kastım, legal görünümlü olan fakat içerik olarak tamamen örgütsel içerik veren kurumdur. Bahsettiğim kurum PKK’nın bir kurumudur. Siyaset akademisinde hem eğitim verdim, hem de örgütlenme faaliyetleri içerisinde yer aldım. Akademide il ve ilçe teşkilatlarına bağlı faaliyetler yürütülür, birer günlük, birer aylık eğitim faaliyetleri planlanır.”

BELEDİYELER MADDİ DESTEK VERDİ

PKK’lı A.A. şunları söyledi: “Örgütlenmelerini legal zırh altında yapabilmek için hemen hemen bütün kadro örgüt mensupları, HDP ve DBP parti meclisi üyesi zırhına büründürüldü. Normalde yaptıkları illegal faaliyetler, partiler aracılığıyla legal olarak yapılmaktadır.” Akademide “ekonomi/mali komite” yer aldığını belirten A.A, bu birimin gerekli olan ihtiyaçları, yerelden ve belediyelerden para toplayarak karşıladığını ifade etti.

AMAÇ SOKAĞI ÖRGÜTLEMEK

İtirafçı olan PKK'lı A.A, eğitimlerin asıl amacının mahallelerde PKK örgütlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, yapılanmanın "inşa ve akademi" olmak üzere 2 alandan oluştuğunu bildirdi. A.A., PKK'lılara "örgütsel psikoloji aşılama ve nasıl hareket edilmesi gerektiği" konularında eğitim verildiğini söyledi.

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