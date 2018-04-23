23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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CHP-İyi Parti ittifakına ilk tebrik PKK’dan

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Örgütün Kandil'deki elebaşlarından Duran Kalkan, HDP'nin de Erdoğan ve Bahçeli'ye karşı kurulan ittifakta yer almasını istedi.
CHP-İyi Parti ittifakına ilk tebrik PKK’dan
CHP-İyi Parti ittifakına ilk tebrik PKK’dan CHP-İyi Parti ittifakına ilk tebrik PKK’dan CHP-İyi Parti ittifakına ilk tebrik PKK’dan

Rol icabı CHP'den istifa eden 15 vekil, İyi Parti'ye katıldı. Kılıçdaroğlu tarafından zorla istifa ettirilen isimlerin üzüntüleri yüzlerinden okunuyordu.

KANDİL MEMNUN

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi atılan bu adım terör örgütü PKK tarafından sevinçle karşılandı.

Örgütün Kandil'de gizlenen elebaşlarından Duran Kalkan, bu ittifakın daha önce kurulması gerektiğini söylediğini savundu.

"HDP'Yİ DE ALIN"

CHP'ye seslenen teröristbaşı, HDP'nin de bu ittifak içerisinde yer alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda her şeyin sonunun gelebileceğini de belirten terörist Kalkan, örgütün seçimlerdeki tavrını açık bir şekilde ortaya koymuş oldu.

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